(Vancouver) Le consulat de Turquie à Vancouver a déclaré qu’un groupe privé de volontaires de la Colombie-Britannique sera la seule équipe canadienne de recherche et de sauvetage dans la zone du tremblement de terre de ce pays, après l’expiration d’un délai pour la participation d’autres groupes.

La Presse Canadienne

Les autorités fédérales canadiennes n’ont donné leur feu vert officiel à aucune équipe de secours depuis le tremblement de terre de dimanche qui a tué des milliers de personnes, mais le consulat affirme que l’Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain de Burnaby a été déployée jeudi matin après avoir offert son aide de manière indépendante.

Le consulat indique dans un communiqué que l’équipe de Burnaby, composée de pompiers et d’autres premiers intervenants, « est et sera la seule équipe du Canada » en tant que sauveteurs dans la zone du séisme.

Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a déclaré que l’engagement du Canada de 10 millions pour les efforts de secours après le tremblement de terre constituait la réponse la plus rapide possible, plutôt que l’envoi d’équipes de secours.

M. Sajjan a dit que l’aide monétaire pouvait être rapidement distribuée et utilisée dans les efforts de secours, tandis que l’envoi de sauveteurs est un défi logistique et géographique, et crée potentiellement des goulots d’étranglement qui entravent au lieu d’aider.

Le ministre a affirmé que le Canada devrait se concentrer sur le « renforcement des capacités » des équipes d’autres pays pour fournir une réponse immédiate aux catastrophes plutôt que de les laisser compter sur une aide extérieure.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8, suivi de plusieurs répliques puissantes, a ravagé des régions du sud-est de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie, rasant des bâtiments et tuant plusieurs milliers de personnes.

Le plus récent bilan faisait état jeudi de plus de 20 700 morts confirmés dans les deux pays et plus de 75 000 blessés.