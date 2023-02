Tempête Fiona

Ottawa offre 40 millions aux producteurs de fruits de mer de l’Atlantique

Les entrepreneurs et producteurs de mollusques et de crustacés de la côte est touchés par la tempête post-tropicale Fiona se voient accorder 40 millions sur deux ans par Ottawa afin de se remettre des dégâts et de reconstruire des systèmes plus résistants.