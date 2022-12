(Ottawa) Même si la crise des passeports qui a fait les manchettes durant l’été n’est plus qu’un mauvais souvenir, le gouvernement Trudeau se prépare à affronter une autre période de très forte demande pour ce précieux document de voyage en 2023.

C’est que le mois de juillet prochain marquera l’expiration des premiers passeports délivrés pour une durée de 10 ans. Les effectifs supplémentaires qui ont été embauchés pour venir à bout de la crise des passeports l’été dernier seront donc maintenus en prévision d’une autre période d’achalandage l’an prochain, a indiqué la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, qui est aussi responsable de Service Canada.

« En juillet 2023, c’est le renouvellement du premier bloc de passeports de 10 ans. Alors, si les gens savent qu’ils vont voyager et savent que leur passeport vient à échéance, c’est une bonne idée de profiter de l’hiver pour le faire. C’est une période moins occupée », a expliqué la ministre dans une entrevue accordée à La Presse.

L’an prochain, on anticipe une augmentation de la demande parce qu’il va y avoir cette période de renouvellement pour les passeports de 10 ans. Karina Gould, responsable de Service Canada

Mme Gould n’avait pas de statistiques précises au sujet du nombre de passeports valides pour une durée de 10 ans qui devraient être renouvelés l’an prochain. Mais ce type de passeport est devenu une option populaire chez les adultes. L’autre option est un passeport valide pour une durée de cinq ans, qui est aussi la seule qui s’offre aux enfants.

Un comité mis sur pied

Au plus fort de la crise, à la fin du mois de juin, des centaines de voyageurs désespérés faisaient la file durant des jours devant des bureaux de Service Canada, notamment au Complexe Guy-Favreau à Montréal, dans l’espoir d’obtenir leur document à temps pour leurs vacances estivales à l’étranger. Certains sont allés jusqu’à camper devant ces bureaux, ou partaient de Montréal pour se rendre dans un bureau moins achalandé au Saguenay, et même jusqu’à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Après deux ans de pandémie et de restrictions sur les voyages internationaux, les Canadiens se sont rués dans les aéroports en grand nombre. Durant la crise sanitaire, beaucoup avaient omis de renouveler leur passeport ou de soumettre une demande pour leurs enfants. Résultat : le gouvernement fédéral a été incapable de répondre à la forte demande. Un comité composé d’une dizaine de ministres a été mis sur pied afin de s’attaquer à cette crise et aux problèmes qui perturbaient d’autres services essentiels, notamment le traitement des visas et d’autres documents délivrés par le ministère de l’Immigration.

Ce qui a provoqué la crise, ce n’était pas une forte demande pour renouveler le passeport. Dans au moins 90 % des cas, c’était pour les premiers passeports, soit pour les nouveaux Canadiens, soit pour les enfants qui sont nés ou pour des familles qui ont eu le goût de voyager après deux ans de COVID. Karina Gould, responsable de Services Canada

Selon Mme Gould, les habitudes des Canadiens ont aussi changé. Avant la pandémie, 80 % des gens renouvelaient leur passeport en personne. « Après la pandémie, c’est le contraire. Les gens envoient maintenant leur demande de renouvellement par la poste et on n’avait pas la capacité de répondre à toutes ces demandes. On a dû réorganiser comment on fait notre travail pour répondre aux nouvelles habitudes des Canadiens. Ce qui est important pour moi, c’est que lorsque les habitudes des Canadiens changent, nous devons aussi changer notre système. »

Effectifs doublés

La ministre se dit soulagée de voir que la situation est revenue à la normale après plusieurs semaines d’efforts, l’embauche de 1300 employés supplémentaires (les effectifs ont été doublés) et l’ouverture de nouveaux bureaux dans plusieurs régions du pays.

« La situation est complètement différente de ce que nous avons vécu en juin. Les gens peuvent aller à n’importe quel bureau au pays pour faire leur demande de passeport et ils vont recevoir leur passeport dans une période de 10 jours. C’est donc un retour à la normale complet. Même les gens qui envoient leur passeport par courrier vont recevoir leur passeport dans environ 20 jours, ce qui est le temps normal », a indiqué la ministre.

Elle a précisé que Service Canada devrait avoir terminé de traiter les arriérés de l’été d’ici au 31 décembre. « Alors, nous sommes vraiment sur la bonne voie. »

« J’aimerais bien dire que cela n’arrivera jamais plus à l’avenir. On ne sait pas exactement ce que l’avenir nous réserve. Mais ce que je peux dire avec confiance, c’est que Service Canada et la section des passeports ont de meilleurs outils aujourd’hui pour répondre à une telle situation à l’avenir. »