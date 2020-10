Un important incendie s’est déclaré dans une usine de homard de Pubnico-Ouest-le-Centre, au sud de la Nouvelle-Écosse, dans la nuit de vendredi à samedi.

Mayssa Ferah

La Presse

Plusieurs brigades de pompiers des municipalités environnantes se sont présentées sur les lieux vers minuit pour contenir les flammes, selon Jonathan LeBlanc, du Service d’incendie de Eel Brook.

Les flammes ont grandement endommagé le bâtiment et les dommages sont considérables, ajoute-t-il. On ne déplore aucun blessé.

L’endroit visé est un édifice où sont entreposés les homards. Dans une vidéo publiée sur Twitter vers 1 h 30, on peut voir la bâtisse ravagée par les flammes.

Des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) se sont rendus sur place après avoir reçu un appel autour de minuit. Ils détermineront si l’incendie est de nature criminelle. « Il est trop tôt pour faire des conclusions à ce sujet », indique le sergent Andrey Joyce, porte-parole de la GRC.

Préoccupé par la situation, Perry Belgrade, chef de l’Assemblée des Premières Nations, a réagi aux événements en matinée.

« Mon bureau a contacté la GRC et le gouvernement fédéral pour exprimer la profonde inquiétude des Premières nations. Je demande une enquête complète et exhaustive des autorités. Je surveillerai la situation et ferai le point plus tard dans la journée », a-t-il assuré sur son compte Twitter.

Le conflit entre les pêcheurs des nations micmaque et les pêcheurs commerciaux non autochtones concernant les droits de pêche s’envenime depuis jeudi, comme le rapportait La Presse samedi matin. Des incendies se sont déclarés dans deux endroits où la communauté micmaque entrepose ses prises.