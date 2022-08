Un incendie mineur s’est déclaré dans l’édifice du Théâtre du Nouveau Monde (TNM), situé sur la rue Sainte-Catherine à Montréal.

Mayssa Ferah La Presse

Josée Lapointe La Presse

Le bâtiment était entouré d’une épaisse fumée noire jeudi matin, à l’intersection des rues Sainte-Catherine Ouest et Saint-Urbain.

Le Service de sécurité incendie de Montréal s’est rendu sur place dès 7 h, en signalant une possible coupure de courant dans le secteur.

Des travaux d’agrandissement et de rénovation sont en cours dans une partie du TNM depuis l’été 2021. Le feu aurait pris naissance dans la partie en chantier du bâtiment. La cause de l'incendie est encore inconnue.

En entrevue un peu avant 9 h avec Patrick Masbourian à l’émission Tout un matin à Radio-Canada, la directrice du TNM Lorraine Pintal n’était pas en mesure de dire si l’incendie, qui est complètement maîtrisé et terminé, avait causé beaucoup de dégâts.

« Nous allons pouvoir entrer dans le théâtre seulement dans deux ou trois heures, a-t-elle expliqué. Le feu a commencé dans une zone qui est en rénovation, la salle des entrées, et on ne sait pas ce qui s’est passé. Mais c’est un endroit qui est encore en béton et en acier et qui est protégé. On va voir si ça a réussi à protéger la scène, la salle. »

Cet incendie survient la veille du début de la saison du TNM, qui doit présenter à compter de vendredi Les sept branches de la rivière Ōta de Robert Lepage. La directrice espérait toujours jeudi matin ne pas avoir à annuler ou reporter des représentations, mais ne pouvait pas encore s’avancer.

« Je ne veux pas être ni trop alarmiste, ni trop positive. » La décision se prendra plus tard pendant la journée, et sera immédiatement communiquée. « Ça dépend de combien de temps la fumée est demeurée dans le théâtre. Mais c’est certain qu’on ne mettra pas la sécurité du public en danger. »

Les importants travaux de rénovation du TNM, qui ont débuté à l’été 2021, doivent être terminés en janvier 2023.

Lorraine Pintal ne pouvait pas dire jeudi matin si l’incendie aura un impact sur le calendrier. « Le feu a pris dans un débarcadère, qui n’était pas complètement fini, a-t-elle expliqué au micro de Tout un matin. Il n’y avait même pas de revêtement sur les murs encore, on s’en sort bien. Mais il faudra faire des inspections avec des spécialistes. »