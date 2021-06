PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Plusieurs dignitaires ont participé à la première pelletée de terre pour le projet d’agrandissement du TNM. De gauche à droite : Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Bénédicte Décary et François Papineau, porte-parole artistiques, Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, Lorraine Pintal, directrice artistique et générale du TNM, et Magda Popeanu, conseillère à la Ville de Montréal et vice-présidente du comité exécutif.