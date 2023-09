En annonçant un investissement de 6,6 millions de Québec dans un projet de 79 logements sociaux dans Cartierville, à Montréal, la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a assuré que des milliers d’autres unités seraient bientôt prêtes à recevoir des ménages touchés par la crise du logement.

« C’est la plus grosse année de pelletées de terre qu’a connue la Société d’habitation du Québec. Il n’y a jamais eu autant de logements financés qu’en ce moment, a lancé la ministre. On a plus de 12 000 logements en construction actuellement, alors il y aura différentes annonces au fur et à mesure de leur livraison. On augmente la cadence. Ma commande à la SHQ c’est : exécution. »

Elle a aussi révélé qu’elle s’attendait à un déblocage « dans les prochaines semaines » des discussions en cours avec Ottawa au sujet du transfert des fonds pour la construction de logements. Le nouveau ministre fédéral du logement, Sean Fraser, a reconnu la semaine dernière que ce transfert était assorti de conditions.

« On a envoyé notre proposition en juin dernier alors il faut que ça débloque, a dit Mme Duranceau. On a eu plusieurs discussions depuis que le ministre Fraser est en place et on est vraiment sur la même page lui et moi. Dans les prochaines semaines, ça va être réglé. C’est un champ de compétence provincial, alors pour nous c’était important que cet argent-là s’en vienne au Québec sans conditions, alors ça a été ça la teneur des discussions des derniers jours. »

Selon l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le Québec aurait droit à 900 millions pour la construction de logements.

La ministre se trouvait au nord de l’île de Montréal lundi pour souligner la participation de Québec à un projet de 17 millions qui permettra d’offrir des logements sociaux à 79 ménages.

En plus de recevoir 6,6 millions en fonds provinciaux, par l’intermédiaire du Fonds capital pour TOIT, créé par Québec et le Fonds de solidarité FTQ, l’organisme Interloge a aussi reçu 2,6 millions de la Ville de Montréal.

Interloge a acquis deux immeubles endommagés par un incendie, qui seront rénovés et remis en location, près de la future station Bois-Franc du REM. Les loyers des studios s’élèveront à 768 $, tandis que les plus grands logements, des 5 et demi, seront loués 1175 $.

L’organisme gère déjà 925 logements sociaux qui accueillent notamment des personnes aux prises avec des problèmes de santé ou qui ont connu l’itinérance, souligne Louis-Philippe Myre, directeur général d’Interloge. Il qualifie de « goutte d’eau dans un océan de besoins » l’apport de l’organisme en cette période de crise.

« Le gouvernement du Québec peut et doit agir pour réduire la pauvreté et l’itinérance avec des investissements massifs dans le logement social », a-t-il fait valoir.

De tels projets permettent à des locataires à faible revenu de se sentir en sécurité, en sachant qu’ils ne seront pas victimes de rénovictions, de reprises de logements ou d’augmentations de loyer déraisonnables, a ajouté Benoit Dorais, responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« On est très conscients de ce qui se passe en ce moment, on sait que la crise est aiguë et que l’augmentation du coût de la vie est tough pour bien des familles. On veut et on va aider ces gens-là, » a promis la ministre Duranceau.