La Ville de Montréal a annoncé mercredi qu’elle octroiera 6,3 millions à l’Unité de travail pour l’implantation de logements étudiants (UTILE) pour soutenir la réalisation d’un projet à but non lucratif dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Le Méridien verra le jour boulevard Saint-Laurent, à l’angle de la rue Ontario, et pourra accueillir jusqu’à 281 étudiants la rentrée 2026, a fait savoir le cabinet de la mairesse Valérie Plante. « La population étudiante sera logée à proximité d’établissements d’enseignement, d’axes de transports collectifs et actifs et des services essentiels », a-t-il affirmé par voie de communiqué.

Non loin se trouvent en effet l’Université du Québec à Montréal, l’Université McGill, de même que la station de métro Saint-Laurent et plusieurs lignes de bus.

Il s’agit de la plus importante construction de logements sans but lucratif dédiée exclusivement à la clientèle étudiante de l’UTILE à Montréal. Deux autres projets de l’organisme ont par le passé reçu du financement de la Ville, faisant grimper à plus de 12 millions l’investissement de cette dernière auprès de l’UTILE. Le tout devrait permettre à « 586 étudiants de se loger décemment à un coût abordable ».

Le développement du Méridien est par ailleurs rendu possible grâce à la contribution de l’Association étudiante de l’Université McGill (1,5 million) et à un prêt du Fonds immobilier de solidarité FTQ (8,2 millions).

« Excellente nouvelle »

« Nous sommes fiers de soutenir et d’accroître l’offre de logements locatifs abordables dans le centre-ville pour répondre aux besoins grandissants de la population étudiante », a affirmé Benoit Dorais, responsable de l’habitation à la Ville.

À l’UTILE, le directeur général Laurent Levesque a estimé que « grâce à l’appui continu de la Ville et des autres paliers de gouvernement, des solutions rapides pourront être mises en place », faisant au passage état d’une « rentrée particulièrement difficile ».

« C’est une excellente nouvelle pour l’accessibilité au logement abordable pour les étudiantes et les étudiants ! », s’est réjouie la mairesse Valérie Plante, sur le réseau social X.

Cet investissement s’inscrit dans les initiatives prises par Montréal pour contrer les effets de la crise du logement qui sévit sur son territoire.