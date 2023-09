Le principal accès au sommet du mont Royal, la voie Camillien-Houde, sera interdit aux véhicules en 2027, a confirmé mercredi Valérie Plante. Le chemin Remembrance deviendra la seule façon d’accéder à la montagne en auto ou en bus.

Confirmant des informations publiées par La Presse, la mairesse a dévoilé un projet de réaménagement total de cette artère, où quelque 10 000 automobilistes roulent chaque jour.

À la place de la route actuelle, « on va créer une grande promenade pour les piétons avec un chemin parallèle et séparé pour les cyclistes », a affirmé Mme Plante, évoquant un « verdissement massif » de l’artère. « On fait preuve de courage. »

Les véhicules d’urgence pourront circuler, mais pas les automobiles. Celles-ci devront utiliser le chemin Remembrance, sur l’autre versant de la montagne, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Les autobus de la Société de transport de Montréal (STM) aussi.

« Nous prenons notre responsabilité et posons les gestes concrets et ambitieux qui sont attendus de nous pour répondre aux défis de notre époque et des besoins des générations futures, a dit la mairesse. La Montagne ne sera plus un raccourci, mais elle restera une destination de calibre international. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Plante

« Au cœur de la vision qu’on vous présente aujourd’hui s’inscrit la sécurité des plus vulnérables : les piétons et les cyclistes », a ajouté Mme Plante. « La montagne, elle appartient à tout le monde. À tous les Montréalais et à toutes les Montréalaises. »

La décision survient après des années de tergiversations sur l’avenir du principal accès au mont Royal, entre préoccupations pour l’écologie, la sécurité et l’accessibilité.

Par le passé, Valérie Plante s’est souvent montrée ouverte au réaménagement de la voie Camillien-Houde, où la mort de Clément Ouimet, jeune cycliste de 18 ans, lors d’une collision avec un automobiliste avait marqué les esprits en 2017. Un autre cycliste est mort au pied de la côte en 2021.

Deux ans plus tard, après un projet-pilote bloquant la circulation de transit, la mairesse avait fait valoir que le statu quo n’était « plus envisageable ».

Pompiers opposés à la fermeture complète

À la fin d’août, La Presse a révélé que l’administration Plante avait demandé aux pompiers de Montréal leur avis sur la possibilité de fermer complètement la route aux véhicules.

« Une nouvelle option consistant à aménager la voie Camillien-Houde pour l’usage exclusif des piétons et cyclistes » est à l’étude à la Ville, révélait une note du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Le service s’opposait toutefois à l’idée : « Selon nos études, il y aura une augmentation de nos temps de trajet. »

À la fin du document, le SIM affirmait privilégier le statu quo. « Advenant qu’il y ait modification », l’aménagement d’une « voie d’urgence d’une largeur de six mètres et déneigée en hiver » serait « nécessaire », disait le service. Cette largeur permettrait « à un véhicule de croiser des piétons même s’il y a des ourlets de neige ».

Au printemps dernier, le conseil municipal a voté un emprunt de 45 millions pour financer la conception et la réalisation des travaux de réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance, à effectuer d’ici 2026.

Les documents remis aux élus avant le vote ne soufflaient toutefois pas mot de la possibilité de fermer complètement la voie Camillien-Houde aux voitures – la responsable de la mobilité au sein de l’administration Plante évoquait simplement une « proposition fort emballante ».

Le mois suivant, la mairesse Valérie Plante avait déploré que le projet soit plus lent que prévu à voir le jour. Elle s’exprimait alors qu’un cousin de Clément Ouimet venait d’être lui-même victime d’un automobiliste ayant perdu la maîtrise de son véhicule. Il n’a pas été gravement blessé.