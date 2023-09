La mairesse Valérie Plante devrait annoncer ce mercredi que la voie Camillien-Houde sera transformée en chemin de parc interdit aux voitures, mais accessible aux véhicules d’urgence, a appris La Presse.

La décision, confirmée par diverses sources, survient après des années de tergiversations sur l’avenir du principal accès au mont Royal, entre préoccupations pour l’écologie, la sécurité et l’accessibilité.

Le cabinet de Valérie Plante n’a pas souhaité confirmer ou infirmer nos informations lorsqu’on l’a invité à le faire, mardi. « On ne fera pas d’annonce aujourd’hui », a simplement indiqué l’attachée de presse de la mairesse, Catherine Cadotte, en se limitant à dire qu’une conférence de presse se tiendra ce mercredi.

Sur X, Mme Plante a néanmoins indiqué mardi qu’elle présentera ce mercredi « une vision ambitieuse pour l’avenir du mont Royal ».

Quand il est question d’agir pour la sécurité, l’environnement et l’accès à la montagne, tout en prenant en compte les réalités d’aujourd’hui et les défis de demain, on répond présent. Valérie Plante, mairesse de Montréal, sur X

Par le passé, Valérie Plante s’est souvent montrée ouverte au réaménagement de la voie Camillien-Houde, où la mort de Clément Ouimet, jeune cycliste de 18 ans, lors d’une collision avec un automobiliste avait marqué les esprits en 2017.

Deux ans plus tard, après un projet-pilote bloquant la circulation de transit, la mairesse avait fait valoir que le statu quo n’était « plus envisageable ».

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Clément Ouimet est mort à cet endroit en 2017.

Pompiers opposés à la fermeture complète

À la fin d’août, La Presse a révélé que l’administration Plante avait demandé aux pompiers de Montréal leur avis sur la possibilité de fermer complètement la route aux véhicules.

« Une nouvelle option consistant à aménager la voie Camillien-Houde pour l’usage exclusif des piétons et cyclistes » est à l’étude à la Ville, révélait une note du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Le service s’opposait toutefois à l’idée : « Selon nos études, il y aura une augmentation de nos temps de trajet. »

À la fin du document, le SIM affirmait privilégier le statu quo. « Advenant qu’il y ait modification », l’aménagement d’une « voie d’urgence d’une largeur de six mètres et déneigée en hiver » serait « nécessaire », disait le service. Cette largeur permettrait « à un véhicule de croiser des piétons même s’il y a des ourlets de neige ».

Au printemps dernier, le conseil municipal a voté un emprunt de 45 millions pour financer la conception et la réalisation des travaux de réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance, à effectuer d’ici 2026.

Les documents remis aux élus avant le vote ne soufflaient toutefois pas mot de la possibilité de fermer complètement la voie Camillien-Houde aux voitures – la responsable de la mobilité au sein de l’administration Plante évoquait simplement une « proposition fort emballante ».

Le mois suivant, la mairesse Valérie Plante avait déploré que le projet soit plus lent que prévu à voir le jour. Elle s’exprimait alors qu’un cousin de Clément Ouimet venait d’être lui-même victime d’un automobiliste ayant perdu la maîtrise de son véhicule. Il n’a pas été gravement blessé.

L’administration tourne « le dos aux consultations de 2019 auxquelles plus de 10 000 personnes ont participé » et se permet « de jeter à la poubelle les recommandations de l’Office de consultation publique de Montréal », a déploré le chef de l’opposition, Aref Salem. Ce rapport recommandait la transformation de la route qui traverse la montagne en « chemin de plaisance », mais en gardant « la circulation automobile sur l’ensemble de l’axe ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La largeur de la voie de circulation est particulièrement restreinte au sommet de la montagne.

« L’organisme était alors sous la présidence de Mme Dominique Ollivier, qui est aujourd’hui présidente du comité exécutif de l’administration Plante, a-t-il continué. Cela témoigne une fois de plus de l’habitude de Projet Montréal à gouverner selon une idéologie plutôt que selon la volonté et les préoccupations de la population montréalaise. »

« Un projet ambitieux »

Le PDG de Vélo Québec, Jean-François Rheault, a indiqué mardi que « si tout cela se confirme, ça voudrait dire que la Ville va de l’avant avec un projet ambitieux qui va bien au-delà de la mobilité ».

« Rarement, dans l’histoire d’une ville, on a eu l’occasion d’agrandir un parc de l’intérieur. Et si c’est bien le cas, donc en éliminant l’autoroute Camillien-Houde, on se retrouve à désenclaver des endroits de parcs, à améliorer la canopée et à améliorer la convivialité pour les piétons et les cyclistes. Je pense que la société civile demande un projet ambitieux et ce serait le bon moment pour le faire », a poursuivi M. Rheault, visiblement enchanté par la nouvelle.

Danielle Pilette, professeure à l’UQAM spécialisée en gestion municipale, abonde également en ce sens en entrevue.

Ça s’imposait. Le mont Royal, c’est le poumon de Montréal et la situation actuelle ne pouvait pas perdurer, ça, c’est certain. Tant qu’il n’y a pas de mesure désincitative, on sait pertinemment qu’il va y avoir de la circulation de transit. Danielle Pilette, professeure à l’UQAM

« Le problème, c’est vraiment la circulation de transit pour franchir la distance plus rapidement et, malheureusement, la Ville n’a pas vraiment su prendre des mesures pour faire en sorte que ça cesse. Rendu là, donc, la solution est peut-être effectivement de mettre fin à la circulation des voitures », ajoute la professeure.

À ses yeux, « le pire est évité, c’est-à-dire que les véhicules d’urgence pourront encore circuler ». « L’inverse aurait été tout à fait excessif et ça aurait difficilement pu se faire avec les chevaux de la police de Montréal en haut qui doivent être transportés quelque part », conclut Mme Pilette.