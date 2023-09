La Santé publique de Montréal a déclenché lundi une enquête sur les neuf personnes qui ont dû être transportées à l’hôpital dimanche, au centre-ville de Montréal, pour des surdoses potentiellement liées au fentanyl. Québec, de son côté, estime que la situation illustre la nécessité de « continuer d’investir en réduction des méfaits ».

Dans un courriel à La Presse, la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) a confirmé qu’elle « enquête actuellement » sur ce dossier « afin de cerner les circonstances de ces surdoses et déterminer avec la communauté les interventions de sensibilisation à rehausser ».

L'enquête sera menée « avec plusieurs partenaires afin de bien caractériser la situation et le risque pour la population », a précisé le conseiller Luc Fortin, en parlant d’une situation « extrêmement préoccupante ».

« Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’une situation du genre se produit, en raison de l’instabilité et de la contamination des drogues de rue à Montréal, notamment par le fentanyl, la xylazine ou les nitazènes. Nous invitons les consommateurs de drogues de rue, quel que soit le mode de consommation, à être prudents », a insisté M. Fortin.

En outre, la DRSP recommande aux consommateurs de fréquenter les services de consommation supervisée, d’éviter de consommer seul ou « tous en même temps » dans un groupe. Il est aussi fortement suggéré d’avoir de la naloxone disponible en quantité suffisante et de diminuer la dose de drogue pour tester ses effets, surtout si la drogue provient d’une nouvelle source.

Une communauté dévastée

Dimanche, neuf personnes, dont sept sans-abri autochtones, ont été transportées à l’hôpital pour des surdoses potentiellement liées au fentanyl. « La communauté est dévastée », a indiqué la directrice générale de Projets Autochtones du Québec (PAQ), Heather Johnston, dimanche soir. « On a des intervenants qui ont dû retourner à la maison, tout le monde est traumatisé. »

La série noire de dimanche est le plus important évènement du genre à avoir frappé l’organisme Projets Autochtones du Québec, mais loin d’être le premier. En novembre, trois de ses usagers avaient fait des surdoses devant un autre refuge géré par PAQ, rue De La Gauchetière, toujours au centre-ville de Montréal.

En tout, sept résidants de l’Hôtel des Arts, un refuge d’urgence pour sans-abri autochtones situé sur la rue Saint-Dominique, dans l’arrondissement de Ville-Marie, ont dû être hospitalisés au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) pendant la journée. Trois se trouvaient dans le refuge au moment où les intervenants ont dû faire appel aux ambulanciers pour leur venir en aide.

« Ça démontre l’ampleur des dégâts »

Au cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, on parle d’une « journée bien triste » pour Montréal. « Neuf vies humaines frappées en une seule journée, c’est terrible. Ça démontre l’ampleur des dégâts que peuvent avoir des opioïdes comme le fentanyl dans nos rues. La lutte aux surdoses est une problématique que l’on prend très au sérieux », a martelé lundi M. Carmant par la voix de son attaché de presse, Lambert Drainville.

Le ministre soutient que l’enjeu des opioïdes est « sur notre radar depuis longtemps » avec le ministère de la Sécurité publique. « Nous en sommes à la deuxième Stratégie nationale de prévention des surdoses depuis 2018. […] Elle est rattachée à un budget de 15 millions par année », précise l’entourage de M. Carmant.

Québec rappelle aussi avoir investi cet été 36,9 millions sur cinq ans pour financer les organismes communautaires en première ligne de la crise des surdoses. « On souhaite continuer d’investir en réduction des méfaits et en prévention », insiste encore le cabinet du ministre à ce sujet.

Zoom sur le phénomène au pays

Partout au Canada, la crise des opioïdes prend des proportions de plus en plus importantes depuis quelques années. En juillet, la DRSP montréalaise disait d’ailleurs avoir reçu « un nombre record de signalements de surdoses » depuis le début du mois.

Selon les données de la Santé publique fédérale, l’Ontario est la province où le nombre de décès liés à une intoxication aux opioïdes est le plus élevé au Canada, avec environ 2500 en 2022. Cela donne un taux d’environ 16,6 décès par 100 000 habitants, au quatrième rang derrière la Colombie-Britannique (44), l’Alberta (33) et la Saskatchewan (19,7).

Environ 87 % des décès et 90 % des hospitalisations liés à une intoxication ont eu lieu en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. On a recensé l’an dernier 7238 décès au total, une moyenne de 20 par jour approximativement.

Avec 541 décès liés à ce phénomène l’an dernier, le Québec est encore néanmoins loin derrière ce classement, avec un taux de 6,2 décès pour 100 000 habitants.

