« La reconduction de la gratuité du métro à partir du centre-ville les fins de semaine et certains jours fériés n’est pas prévue cet été », a affirmé le cabinet de la mairesse de Montréal Valérie Plante.

La gratuité dans certaines stations de métro le week-end, qui avait été annoncée l’été dernier pour attirer plus de visiteurs au centre-ville, ne sera pas de retour cette année, confirme l’administration Plante, qui a déboursé 2,3 millions pour cette mesure exceptionnelle.

Dans une déclaration envoyée aux médias, le cabinet de la mairesse de Montréal a en effet indiqué jeudi que « la reconduction de la gratuité du métro à partir du centre-ville les fins de semaine et certains jours fériés n’est pas prévue cet été ».

Pour se justifier, la Ville affirme que « le contexte a beaucoup changé depuis l’été dernier, alors qu’on se trouvait en situation post-pandémique où l’achalandage du centre-ville avait grandement ralenti ».

« On peut aujourd’hui se réjouir de voir la rue Sainte-Catherine à nouveau bondée, une grande partie du centre-ville retrouver son dynamisme habituel et l’achalandage du métro qui revient plus rapidement vers la normale les jours de fin de semaine », soutient l’attachée de presse, Marikym Gaudreault.

Elle affirme que Montréal misera dorénavant « sur des mesures incitatives davantage structurelles et inclusives comme la gratuité du transport collectif aux aînés qui entrera en vigueur dès le 1er juillet prochain ». La mesure coûtera environ 40 millions annuellement, mais comme elle n’entre en vigueur qu’à la mi-2023, la Ville déboursera 24 millions pour la première année.

Mi-avril, la mairesse Valérie Plante avait d’ailleurs dit espérer que d’autres villes ou gouvernements s’inspireront de Montréal pour offrir la gratuité du transport en commun aux aînés, en parlant d’une mesure « qui va être payante à long terme et même à moyen terme ».

Au comité exécutif, mercredi, la Ville a d’ailleurs adopté le versement à l’Autorité́ régionale de transport métropolitain (ARTM) « d’une contribution additionnelle » de 2,3 millions pour le projet pilote de gratuité tenu l’été dernier. Les quais des stations Saint-Laurent, Place-des-Arts, McGill, Peel, Champ-de-Mars, Place-d’Armes et Berri-UQAM avaient été ainsi ouverts à tous, sans billet, les week-ends de l’été.

Depuis le mois de juillet 2021, les enfants âgés de 11 ans et moins peuvent déjà prendre le métro gratuitement dans la métropole. Pour pouvoir prendre le métro ou l’autobus, ils doivent néanmoins être accompagnés d’une personne de 14 ans et plus.