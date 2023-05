Les Montréalais pourront profiter encore cet été de dix rues piétonnes, grâce à un programme municipal de 12 millions sur trois ans qui vise à soutenir le dynamisme des artères commerciales.

Voici les rues qui seront fermées à la circulation automobile : Avenue du Mont-Royal Du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum. De 20 mai au 5 septembre. Rue Wellington De la 6e avenue à la rue Régina. Du 5 juin au 17 septembre. Rue Sainte-Catherine Est De la rue Saint-Hubert à la rue Papineau. Du 19 mai au 16 octobre. Rue Ontario Est Du boulevard Pie-IX à la rue Darling. Du 19 juin au 9 septembre. Avenue Duluth Est Du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert. Du 19 juin au 5 septembre. Rue Saint-Denis De la rue Sherbrooke au boulevard de Maisonneuve. Du 1er juin au 30 septembre. Rue Sainte-Catherine Ouest Du boulevard Saint-Laurent à la rue de Bleury. Du 1er mai au 31 octobre. Marché Jean-Talon De l’avenue Casgrain à l’avenue Henri-Julien. Du 1re juin au 15 octobre. Avenue Bernard De l’avenue Wiseman à l’avenue Bloomfield. Du 18 mai au 9 octobre. Rue de Castelnau Est De la rue Saint-Denis à l’avenue de Gaspé. Du 8 mai au 10 octobre.

Ce sont les mêmes rues que l’année dernière, mais les visiteurs pourront constater quelques changements dans les aménagements et les activités, selon la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui souligne que ces rues piétonnes deviennent des destinations pour les visiteurs, ce qui profite aux commerçants.

« On a vu une augmentation considérable de l’achalandage piéton l’année dernière sur ces rues, » a révélé Sophie Mauzerolle, responsable des transports au comité exécutif. « Par exemple, sur Sainte-Catherine ouest, la hausse a été de 73 %, et elle a atteint 86 % sur la rue Duluth. On a des données semblables aussi pour la rue Saint-Denis et la rue Wellington. »

Comme chaque année, on s’attend à ce que la piétonnisation soit critiquée par des automobilistes, qui déplorent la perte d’espaces de stationnement et les détours occasionnés par les fermetures de rues.

« Il faut se souvenir que, pour la majeure partie de l’année, la majorité des espaces dans les rues sont dévolus aux voitures et aux camions, » répond Valérie Plante au sujet des mécontents. « C’est bien qu’on ait une expérience un peu différente pendant l’été en faisant plus de place aux piétons. »

Elle invite ceux qui craignent le manque d’espaces de stationnement à utiliser le transport en commun pour aller profiter des rues sans circulation automobile.

Mme Mauzerolle assure que les abords des rues piétonnes, où l’achalandage accru risque de générer plus de déchets, seront gardés propres et les poubelles vidées régulièrement. Par exemple, l’arrondissement de Ville-Marie a augmenté de 2 millions sont budget consacré à la propreté.