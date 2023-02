Stratagèmes frauduleux

Laval dépose des poursuites pour récupérer 9 millions

La Ville de Laval poursuit pour 9 millions de dollars plusieurs individus et entreprises qui auraient participé à des stratagèmes frauduleux pour obtenir des contrats municipaux, sous l'administration de l’ancien maire Gilles Vaillancourt, dans la gestion de dépôts à neige et les services d’architectes paysagistes, et lors de ventes de terrains.