La mairesse de Montréal a encouragé les opposants au projet de plateforme de transbordement de Ray-Mont Logistiques, dans Hochelaga-Maisonneuve, à continuer à faire pression sur leurs élus.

Le projet industriel – un immense site où les conteneurs en provenance ou à destination du Port de Montréal seraient transférés entre camions et trains – cause l’inquiétude dans le quartier, où l’on craint le bruit excessif, ainsi que la circulation accrue de poids lourds.

Lundi, des résidents du secteur ont participé au conseil municipal de Montréal afin de faire entendre leur mécontentement.

« Vous êtes très mobilisés depuis le jour 1 et vous avez raison. On est très sensibles à la question, notamment parce qu’on sait que dans l’est de Montréal on questionne la qualité de l’air, la quantité d’espace vert, les infrastructures en transport », leur a répondu Valérie Plante, ajoutant que « vos préoccupations, je les porte ».

Mme Plante et son équipe se sont opposées à l’implantation du projet de Ray-Mont Logistiques, mais la justice a donné raison à l’entreprise : le terrain – une ancienne aciérie – peut être développé en projet industriel. L’administration a indiqué qu’elle respecterait le jugement.

Ray-Mont poursuit maintenant la Ville pour un tiers de milliard de dollars à cause du retard infligé à la construction.

« Continuez à faire ce que vous faites bien : poussez chez nous, poussez au provincial, poussez vos élus fédéraux, a continué Mme Plante à l’endroit des citoyens. Et comptez sur nous, comptez sur moi : on va continuer à aller chercher tout ce qu’on peut aller chercher pour bonifier et trouver des aménagements qui vont être pertinents. »