Aux prises avec un trou budgétaire de 78 millions, la Société de transport de Montréal (STM) annonce un « plan de réduction des dépenses non récurrentes » d’environ 18 millions. L’effort budgétaire permettra donc de ramener le manque à gagner autour de 60 millions.

« Malgré tous les efforts déployés, je réitère l’importance fondamentale de réviser le financement des sociétés de transport collectif afin qu’elles puissent compter sur des sources de financement indexées et récurrentes », a martelé le président du conseil d’administration de la société, Éric Alan Caldwell, dans un communiqué de presse.

Il soutient que ses équipes « ont travaillé d’arrache-pied pour trouver des pistes de réductions des dépenses pour 2023, tout en évaluant différents scénarios pour trouver des pistes d’économie récurrentes pour les années à venir ». « Cette démarche démontre toute la rigueur et le bon vouloir de la STM à trouver des solutions concrètes au manque à gagner », insiste M. Caldwell.

Peu de détails ont jusqu’ici filtré sur la nature concrète de ce plan de réduction, mais la STM doit faire le point sur la question en début d’après-midi mardi.

Dans une déclaration, la société affirme néanmoins que « ces pistes de réduction de dépenses n’affectent pas l’offre de service », en disant plutôt « concentrer tous ses efforts stratégiques » pour « offrir un service de transport collectif attractif, fiable, rapide, convivial, sécuritaire et accessible à tous ».

Révisions de processus internes

La STM rappelle qu'en 2022, elle était également parvenue à dégager environ 18 millions en « économies non récurrentes » en procédant à une révision de processus internes liées à l’exploitation et l’entretien. À nouveau cette année, les économies seront tirées d’une « multitude d’initiatives internes en lien avec la révision des processus et des ressources ».

Au début de février, la société a d’ailleurs annoncé une restructuration « organisationnelle » ayant pour effet de limoger trois directeurs exécutifs et de modifier le poste d’un autre. Ces changements ont permis de « baisser de 8 % » la masse salariale du comité de direction, selon ce qui avait alors été annoncé.

Le tout survient alors que la STM est, plus que jamais, à la recherche de nouveaux fonds pour dégager des revenus. En novembre, en présentant son budget annuel, la société avait annoncé un trou budgétaire de 78 millions, une hausse significative par rapport aux 43 millions de l’année précédente.

Pour l’instant, les discussions avec Québec et les bailleurs de fonds de la STM se poursuivent toujours afin de « finaliser l’exercice budgétaire de 2023 ». La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a récemment annoncé la tenue en mars de consultations auprès de tous les acteurs de l’industrie, dans le but de trouver des solutions à la crise du financement. Pour plusieurs, il faut rapidement diversifier les revenus, ceux provenant des usagers ne permettant plus d’y arriver.