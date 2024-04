Les nouveaux utilisateurs de Communauto de la région de Laval auront bientôt droit à une aide financière allant jusqu’à 500 $, vient d’annoncer l’administration du maire Stéphane Boyer, qui veut accélérer l’adoption de l’autopartage. C’est une première au Québec.

« Il fallait donner un coup à Laval, qui reste une ville très dépendante de l’automobile, donc on utilise des moyens extraordinaires », explique en entrevue le vice-président de Communauto, Marco Viviani.

Disponible à compter du 6 mai prochain, le programme d’aide financière visera à « rembourser partiellement les coûts d’utilisation d’un service d’autopartage », indique la Ville de Laval. Chaque résidant sera admissible à un maximum de deux subventions de 250 $, pour un total de 500 $. Seules les personnes ayant adhéré à Communauto après le 1er janvier 2024 pourront toutefois en faire la demande.

C’est le gouvernement provincial qui financera en grande partie le projet, évalué à 200 000 $. Québec allongera 160 000 $, pendant que Laval ajoutera 40 000 $ tirés à même son Fonds de compensation des gaz à effet de serre (GES), qui taxe essentiellement les promoteurs pour les gaz associés à la construction de projets résidentiels. Au total, environ 800 subventions de 250 $ pourront donc être données à des usagers.

En parallèle, l’entreprise ajoutera 16 véhicules supplémentaires dans neuf quartiers, notamment à Laval-des-Rapides et Chomedey. Une dizaine de véhicules seront aussi installés « dans les secteurs périphériques » de Laval, portant le total de voitures disponibles de 26 à 52.

Une location supplémentaire de dix voitures hybrides est par ailleurs prévue par la Ville de Laval elle-même. Les véhicules seront utilisés par son personnel administratif durant la journée en semaine, puis elles seront rendues accessibles à la population en soirée et les fins de semaine.

« Nous sommes très fiers de diversifier les options de mobilité disponibles aux Lavallois et aux Lavalloises. Nous venons offrir une option efficace et accessible pour réduire l’autosolo, tout en tenant compte de la réalité lavalloise pour les déplacements du quotidien », a fait valoir mercredi la conseillère de Duvernay-Pont-Viau et responsable des dossiers liés à l’aménagement du territoire, Christine Poirier.

Des places de stationnement réservées aux véhicules Communauto seront disponibles à compter de maintenant aux gares Vimont et Sainte-Rose, avec pour objectif de permettre aux usagers de la ligne de train 12-Saint-Jérôme de terminer leur trajet en autopartage.

À ce jour, Communauto n’envisage pas d’étendre un programme d’aide financière dans d’autres villes. « Ce n’est pas l’intention. À Montréal et à Québec, la croissance est déjà assez importante, je ne pense pas que ça serait souhaitable. Cela dit, on reste curieux de voir l’effet que ça aura », conclut M. Viviani.