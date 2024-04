Le transport collectif est une mission de l’État québécois, et ce « pour des raisons évidentes », a rétorqué jeudi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault. Le maire de Québec a quant à lui accusé la ministre de ramener le Québec au Temps d’une paix.

« Les propos de la ministre d’hier [mercredi], c’est sûr que ça amène un éclairage différent. Je ne suis pas là pour lancer des roches, mais c’est important pour moi de rappeler à tous les Québécois et à la ministre que oui, le transport collectif, c’est une mission de l’État. […] Ce l’est pour des raisons évidentes, des raisons pour lesquelles on contribue tous et toutes », a dit jeudi Mme Plante, en ouverture du conseil d’administration de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qu’elle préside.

Elle réagissait ainsi à des propos tenus la veille par Geneviève Guilbault, qui a fait valoir lors de l’étude des crédits budgétaires de son ministère que de « gérer le transport collectif et les sociétés de transport, ce n’est pas une mission de l’État ».

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Geneviève Guilbault

Visiblement piquée au vif, Mme Plante a invité la ministre « à venir dans le métro le matin, à venir prendre l’autobus à Laval, puis attendre longtemps dans les couronnes parce qu’il y a juste un autobus qui passe une fois par heure ».

Son homologue de Québec a aussi été pour le moins échaudé par les propos de la ministre. Bruno Marchand a dit jeudi aux journalistes qu’il n’avait plus confiance en Mme Guilbault, mais n’a pas demandé sa démission, s’en remettant au premier ministre.

« Je n’ai pas confiance en Mme Guilbault parce qu’il n’y a pas de vision pour la mobilité durable. Les transports, pour elle, c’est de développer des routes […] Avec ça, on revient au Temps d’une paix. Ce n’est pas le Québec auquel je rêve », a lancé M. Marchand, en référence à cette populaire série québécoise campée dans l’entre-deux-guerres.

« Présentement, Mme Guilbault ne présente aucune vision. C’est hyper décevant. Ça nous ramène dans les années 60, avec un ministère de la mobilité durable, qu’elle a elle-même nommé “mobilité durable” pour lequel il y a juste les routes qui importent », a ajouté le maire de Québec.

Valérie Plante, elle, estime que les investissements qu’a faits Québec dans le transport collectif durant la pandémie – évalués à environ deux milliards – ne devraient pas être utilisés comme argument pour justifier moins d’argent gouvernemental.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Plante

« Merci, madame la ministre, mais c’était nécessaire, comme on aurait soutenu la reconstruction d’un pont ou d’une route », a persisté Mme Plante, en rappelant que pendant ce temps, les villes ont étendu et augmenté la taxe sur l’immatriculation à tout le 450. « On a mis nos culottes, ce n’était pas le fun, mais on l’a fait, parce qu’on trouvait que c’était une façon d’amener une source de revenus. »

À ceux et celles qui se demandent « pourquoi les gens de Baie-Comeau devraient payer pour le transport collectif dans la région métropolitaine », Mme Plante rétorque « que la région métropolitaine, c’est la moitié de la population du Québec ». « Nous, on appuie la mission de l’état qui est de soutenir l’industrie minière en Abitibi […] et l’industrie forestière au Saguenay », a-t-elle illustré.

Patience, le mot d’ordre

Son discours s’est conclu par l’adoption d’une résolution de la CMM. Celle-ci a formellement demandé à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) d’attendre que son comité exécutif rencontre la ministre des Transports, afin qu’elle précise la contribution gouvernementale au transport collectif, « avant d’adopter toute décision visant à réduire l’offre de service ».

En 2025, seulement dans le Grand Montréal, le manque à gagner des sociétés de transport est évalué à 561 millions de dollars. À ce jour, « la contribution financière du gouvernement du Québec est limitée à seulement 147,1 millions », a indiqué jeudi le directeur général de la CMM, Massimo Iezzoni.

« Ce niveau d’aide financière est insuffisant et laisserait plus de 414 millions à la charge des municipalités, de la Communauté métropolitaine de Montréal, des usagers, des automobilistes et des opérateurs de transport en réduction de service », a-t-il dit.

Quant aux audits de performance, que le gouvernement conduit présentement sur les dix sociétés de transport, « ils étaient prévus en mai, mais on nous apprend qu’ils vont arriver en septembre », a dénoncé la mairesse. « La rencontre qu’on souhaite avec la ministre […] on nous dit que ça va être en juin. Tout ça nous met dans une situation où on ne prend pas les bonnes décisions, on ne réfléchit pas de façon intelligente. »

« Je veux dire au gouvernement : on est là, on va continuer à réfléchir, à trouver des solutions. Mais s’il vous plaît, aidez-nous à vous aider, aidez-nous à faire en sorte que les citoyens en aient pour leur argent. Il faut s’assurer que notre système de transport actuel ne tombe pas en pièces », a conclu Mme Plante.