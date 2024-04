La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault

(Québec) L’État québécois a comme mission de gérer les routes et non pas le transport collectif, a plaidé la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, qui ne veut pas se faire refiler le déficit d’exploitation des sociétés de transport collectif.

« Gérer le transport collectif et les sociétés de transports, ce n’est pas une mission de l’État », a affirmé la ministre des Transports Geneviève Guilbault lors de l’étude des crédits budgétaires de son ministère.

Elle répondait aux questions du député de Québec solidaire Etienne Grandmont, qui lui demandait pourquoi elle ne considérait pas que le réseau autoroutier était en « déficit ». « Généralement, le réseau routier au Québec ne génère pas d’argent. Est-ce que vous parlez d’un déficit quand on parle des routes ou c’est juste réservé pour le transport collectif ? », s’est demandé Etienne Grandmont, député de Québec solidaire

« Un déficit basé sur quoi ? Un déficit c’est basé sur des dépenses et des revenus dans une organisation […]. Les routes, c’est nous qui les gérons. Je ne suis pas certaine que la comparaison tienne », a répondu Mme Guilbault. Les routes, « c’est une mission de l’État », a-t-elle rétorqué.

Important déficit

La question du déficit d’exploitation des sociétés de Transport a été au centre des échanges durant ces travaux de reddition de compte.

Cette semaine, les maires du Grand Montréal ont indiqué qu’ils pourraient imposer jusqu’à 228 $ en taxe par auto sur tout le territoire métropolitain dès l’an prochain pour renflouer les transports en commun, qui font face à un déficit de près d’un demi-milliard, ou couper dans les services.

Questionnée par le libéral Monsef Derraji, elle a souligné que l’an dernier, le gouvernement Legault a comblé 70 % du déficit des sociétés de transports de la CMM. « On est plus que généreux. Mais ça ne peut pas durer éternellement », a-t-elle dit.

Il faut trouver d’autres solutions que de juste transférer un déficit au gouvernement, déficit sur lequel le gouvernement n’a aucun contrôle direct parce qu’on n’est absolument pas impliqué dans la gestion des sociétés de transport. Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Elle n’a pas voulu dire si elle préférait une hausse des taxes d’immatriculation ou une réduction des services pour les citoyens de la CMM. Mais elle a martelé que « le transport collectif sur un territoire donné est d’abord et avant tout la responsabilité des élus et des gestionnaires du territoire donné, et non pas de l’ensemble des 9 millions de Québécois ».

Refiler le déficit

« Nous, on n’a pas le luxe de refiler notre déficit ailleurs. Chacun, comme j’aime bien dire, doit gérer sa fougère et trouver ses propres solutions. Ce n’est pas réaliste de penser qu’on peut juste transférer un déficit systématiquement au gouvernement », a dit la ministre des Transports et de la mobilité durable.

Elle a été également questionnée par le PLQ et Québec solidaire sur le déficit du maintien d’actif du transport collectif.

M. Derraji s’est inquiété du délabrement du métro de Montréal dont certains tunnels et stations sont en piètre état. Le gouvernement du Québec utilise une échelle de A, en très bon état, à E, en très mauvais état.

« On n’est pas gestionnaire du parc d’infrastructure de la STM. Quand il me parle de tunnel qui a un “D” ou un “E”, je lui rappelle que j’ai 31 000 km de route à entretenir pour lesquels il y en a pas mal aussi qui sont dans le “C”, de “D” et de “E”. Alors, chacun ses problèmes », a-t-elle lancé.

Mais pourtant, a plaidé le péquiste Joël Arseneau, le gouvernement a une politique de mobilité durable où il s’est engagé à augmenter l’offre de service.

« Le défi est de taille », a dit Mme Guilbault. Elle a maintenu que le gouvernement Legault donne des sommes records en transport collectif, et que les villes devraient optimiser leurs services. Elle attend d’ailleurs en septembre les résultats d’un audit qu’elle a commandé auprès des sociétés de transport.

Elle a souligné que l’an dernier, Montréal avait menacé de fermer le métro le soir. « 230 postes de moins à la STM plus tard, le métro roule toujours », a-t-elle ajouté.