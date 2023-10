En direction est, vers le centre-ville, l’autoroute Ville-Marie sera complètement fermée de vendredi soir à lundi matin entre la sortie 2 pour l’avenue Atwater et les entrées provenant des rues de la Cathédrale et Notre-Dame Ouest.

La circulation vers le centre-ville de Montréal risque d’être plus ardue en fin de semaine, alors qu’un important tronçon de l’autoroute Ville-Marie sera fermé. Il faudra aussi prévoir des entraves dans l’échangeur Saint-Pierre, sur l’autoroute 40 et divers autres axes routiers.

C’est ce qu’a confirmé jeudi le comité Mobilité Montréal, responsable de coordonner les travaux majeurs dans la région métropolitaine.

En direction est, vers le centre-ville, l’autoroute Ville-Marie sera d’abord complètement fermée de vendredi soir à lundi matin entre la sortie 2 pour l’avenue Atwater et les entrées provenant des rues de la Cathédrale et Notre-Dame Ouest.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MOBILITÉ MONTRÉAL

Avis aux automobilistes : plusieurs autres fermetures localisées seront associées à cette entrave, notamment dans l’échangeur Turcot. Vers l’ouest, l’entrée de l’autoroute Ville-Marie provenant de la rue Lucien-L’Allier devra par ailleurs être bloquée de 5 h à 14 h, samedi.

De nouveau, la congestion risque aussi de s’inviter dans l’échangeur Saint-Pierre ce week-end, puisqu’on prévoit y fermer la bretelle menant de la route 138 Est à l’autoroute 20 Est de vendredi soir à lundi matin. Un trafic dense devrait donc s’observer dans l’axe de l’échangeur, mais aussi du pont Honoré-Mercier, prévient le ministère des Transports.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MOBILITÉ MONTRÉAL

En outre, la route 138 Est en elle-même devra aussi être fermée entre la rue Clément et l’échangeur Saint-Pierre, et ce de dimanche soir à lundi matin. Une des deux voies de la bretelle menant de la route 138 Est à l’autoroute 20 Est devra également être retranchée durant la fin de semaine.

Plus au nord, à Sainte-Anne-de-Bellevue, l’autoroute 40 sera encore une fois fermée en direction ouest entre la sortie 41 du boulevard des Anciens-Combattants et l’entrée suivante, et ce durant les trois nuits consécutives du week-end à compter de vendredi.

Ce secteur risque d’ailleurs d’être particulièrement entravé, car le boulevard des Anciens-Combattants sera complètement bloqué dans les deux directions, entre l’avenue Pacific et la voie de desserte de l’autoroute 40 Est, de samedi matin à dimanche soir.

Mais ce n’est pas tout. Les alentours du centre-ville de Montréal, dans le secteur de Ville-Marie, devraient aussi être plus congestionnés, puisque la Ville de Montréal devra imposer une circulation à contresens sur la rue Sherbrooke Est entre les rues Saint-André et Atateken durant toute la journée de samedi. Une seule voie sera donc disponible dans chaque direction.

Pendant ce temps, sur la Rive-Sud, à Saint-Lambert, la sortie 79 pour l’avenue Notre-Dame de la route 132 sera bloquée de vendredi soir à lundi matin.

En-dehors de Montréal, les entraves se poursuivront au pont Laviolette entre Trois-Rivières et Bécancour, où on devra fermer deux voies sur quatre pendant toute la fin de semaine. Les automobilistes et les autres usagers n’auront donc accès, là encore, qu’à une seule voie par direction.