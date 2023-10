Plusieurs entraves à la circulation seront encore une fois à prévoir sur le réseau routier du Grand Montréal ce week-end, notamment dans les secteurs du pont Honoré-Mercier, de l’échangeur Saint-Pierre et de l’autoroute 40 à Sainte-Anne-de-Bellevue. Sur le réseau municipal, la congestion risque de s’inviter sur le chemin de la Côte-de-Liesse.

C’est ce qu’a confirmé jeudi après-midi le comité Mobilité Montréal, qui coordonne les travaux majeurs dans la région métropolitaine.

À nouveau, la bretelle de l’échangeur Saint-Pierre menant de la route 138 Est vers l’autoroute 20 Ouest et l’aéroport devra être fermé de vendredi soir à lundi matin. Québec prévient d’ailleurs d’un fort risque de congestion dans l’axe de l’échangeur Saint-Pierre, mais aussi du pont Honoré-Mercier.

Ce dernier sera complètement fermé en direction de Kahnawake entre samedi matin et lundi matin. Une voie demeurera toutefois ouverte pendant la fin de semaine en direction de Montréal. L’entrée de la rue Airlie pour la route 138 Ouest sera fermée et un détour sera implanté par avenue Lafleur et rue Clément.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL 1 /2



Bonne nouvelle : la fermeture qui était prévue ce week-end de l’autoroute Ville-Marie, entre l’échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie, a été reportée à une date ultérieure.

Dans l’ouest de l’île, à Sainte-Anne-de-Bellevue, l’autoroute 40 Ouest sera complètement fermée entre la sortie 41 du boulevard des Anciens-Combattants et l’entrée suivante, et ce de vendredi soir à lundi matin. Sur la voie de desserte, une voie sur deux devra également être retranchée durant toute la fin de semaine entre la sortie 41 et la fin de la voie.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Sur le territoire de l’arrondissement de Saint-Laurent, le chemin de la Côte-de-Liesse sera de son côté entièrement fermé en direction ouest, entre la rue Deslauriers et le boulevard Montpellier. Cet axe fortement achalandé du réseau municipal fait aussi office de voie de desserte pour l’autoroute 40 Ouest dans ce secteur.

Plusieurs détours seront prévus, notamment via les boulevards Lebeau, de la Côte-Vertu et Cavendish, ainsi que les chemins de la Côte-de-Liesse Est et Dunkirk. Mais ce n’est pas tout. Une circulation à contresens sera en place sur l’avenue De Lorimier, dans Ville-Marie, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine. Cette entrave sera en place samedi et dimanche, toute la journée.

Au sud-ouest de l’île, la rue Bridge sera complètement bloquée entre les rues Wellington et Saint-Patrick, de vendredi soir à lundi matin, en raison de travaux liés au projet du Réseau express métropolitain (REM). Ce dernier forcera d’ailleurs la mise en place d’une circulation à contresens sur le boulevard Gaétan-Laberge entre la rue Marc-Cantin et l’autoroute 15, du 16 octobre au 3 novembre prochain.

À noter : diverses autres entraves locales pourraient être à prévoir ce dimanche, en lien avec la Grande marche du défi Pierre Lavoie. L’avenue du Parc et la rue Saint-Urbain pourraient entre autres être affectées, puisque le départ et l’arrivée se feront depuis la place des Festivals sur la rue Jeanne-Mance.

En dehors de Montréal, deux des quatre voies du pont Laviolette reliant Trois-Rivières à Bécancour seront quant à elles fermées durant toute la fin de semaine. Une seule voie demeurera donc par direction. Les usagers provenant de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence.