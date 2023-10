Qui dit long week-end, dit congestion. Il faudra prévoir un lot d’entraves à la circulation pour la fin de semaine de l’Action grâce, dont la plus importante, annoncée en début de semaine, forcera la fermeture de l’autoroute 20 vers le centre-ville pendant quatre jours.

C’est ce qu’a confirmé jeudi après-midi le comité Mobilité Montréal, responsable de coordonner les travaux majeurs dans la région métropolitaine.

Sur le pont de l’Île-aux-Tourtes d’abord, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, la gestion dynamique de la circulation, ajoutant une voie dans le sens de la pointe, ne sera pas disponible de vendredi soir à lundi matin. Les automobilistes devront donc circuler à nouveau sur seulement deux voies par direction.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MOBILITÉ MONTRÉAL

À Sainte-Anne-de-Bellevue, l’autoroute 40 sera fermée vers l’est, entre la sortie 41 du boulevard des Anciens-Combattants et l’entrée suivante, et ce durant les trois nuits entre vendredi et lundi. La voie de desserte de l’autoroute sera aussi fermée vers l’ouest durant ces travaux, entre la sortie pour le boulevard Morgan et l’entrée du chemin Sainte-Marie.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MOBILITÉ MONTRÉAL

Un accès restreint au centre-ville

Tel que rapporté précédemment, un blitz de travaux dans l’échangeur Saint-Pierre forcera notamment la fermeture complète de l’autoroute 20 en direction est, vers le centre-ville. L’axe sera complètement bloqué entre la sortie 63 pour le pont Honoré-Mercier et l’entrée suivante de vendredi soir à mardi matin.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MOBILITÉ MONTRÉAL

Québec a déjà prévenu que la congestion sera très forte dans ce secteur, qu’on appelle d’ailleurs à éviter autant que possible, d’autant plus qu’à cela s’ajoutera une entrave ponctuelle sur l’autoroute 20 Ouest. Celle-ci sera en effet fermée de nuit de vendredi 22 h 30 à samedi 8 h. Une seule voie sera donc disponible pour se rendre vers Dorval et l’aéroport Trudeau.

La bretelle menant de la route 138 Est à l’autoroute 20 Ouest devra également être fermée pour tout le long week-end. Il faudra donc contourner avec l’autoroute 20 Est, puis faire demi-tour à l’échangeur Angrignon. Une voie sera aussi fermée dans l’échangeur Saint-Pierre de vendredi à samedi matin, en direction ouest.

Bref, l’accès au centre-ville risque d’être pour le moins ardu, peu importe le lieu. Même la rue Saint-Jacques sera fermée durant la longue fin de semaine, sous l’autoroute 20. Le trafic sera redirigé vers la 1re Avenue ou encore l’avenue Saint-Pierre.

Plus à l’est de Montréal, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé dans les deux directions durant la nuit de samedi à dimanche, afin de procéder à des travaux d’inspection et de bétonnage. L’avenue Souligny Est sera aussi fermée durant le même laps de temps entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MOBILITÉ MONTRÉAL

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MOBILITÉ MONTRÉAL 1 /2



À noter : sur le pont Honoré-Mercier, à Kahnawake, la bretelle d’accès menant de la route 138 est en provenance de Châteauguay devra être fermée dans la nuit de vendredi à samedi. Un chemin de contournement sera en place par la bretelle pour la route 132 et ensuite le chemin Old Malone.

Non loin de là, la sortie 57 de l’autoroute 15 menant vers le boulevard de L’Île-des-Sœurs sera aussi fermée de 6 h à midi, samedi, en direction sud. Il faudra donc continuer sur pont Samuel-De Champlain et faire demi-tour à la sortie 6.