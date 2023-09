Entre Montréal et Longueuil, l’autoroute 25-sud sera également fermée entre la sortie 4 et l’entrée de la rue de l’Île-Charron, ce qui inclut le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, durant les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche.

L’autoroute 25 et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront à éviter ce week-end, alors que plusieurs entraves à la circulation s’y multiplieront. Globalement, de la congestion est aussi à prévoir sur les autoroutes 40 et 13, ainsi que sur le pont Victoria.

C’est ce qu’a annoncé jeudi Mobilité Montréal, le comité responsable de coordonner les travaux publics dans la région métropolitaine.

D’emblée, l’autoroute 25-sud sera complètement fermée entre la sortie 5 et l’entrée de l’avenue Souligny de vendredi soir à lundi matin. De nombreux détours seront en place via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson. Les camionneurs, eux, seront invités à emprunter le boulevard de L’Assomption Nord, la rue Sherbrooke ou le boulevard Pie-IX.

Entre Montréal et Longueuil, l’autoroute 25-sud sera également fermée entre la sortie 4 et l’entrée de la rue de l’Île-Charron, ce qui inclut le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, durant les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche.

Mais ce n’est pas tout. Vers le nord, des fermetures de nuit sont aussi à prévoir toute la fin de semaine sur cette même autoroute, cette fois entre la sortie 90 et l’entrée provenant de la rue Notre-Dame.

L’avenue Souligny n’est pas non plus en reste. Cet axe qui est situé aux abords du tunnel La Fontaine, du côté montréalais, sera complètement fermé entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand vers l’est pendant les deux nuits de la fin de semaine. Vers l’ouest, la circulation sera aussi bloquée dans la nuit de vendredi à samedi dans le même secteur.

Dans Ville-Marie, la rue Mansfield, elle, devra être fermée entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest de vendredi à soir à dimanche matin.

Au sud-ouest de l’île, le pont Victoria reliant Montréal à Saint-Lambert demeure quant à lui en travaux. La travée ouest du pont, du côté du pont Samuel-De Champlain, y demeurera fermée jusqu’au 21 septembre minimalement. D’ici là, du côté est du pont Victoria, la circulation ne sera donc possible que dans un seul sens, à savoir vers Montréal de 5 h à 15 h, puis vers Saint-Lambert de 15 h à 5 h.

L’autoroute 40, de son côté, risque d’être assez entravée à Sainte-Anne-de-Bellevue pendant la fin de semaine. Une fermeture complète de l’axe autoroutier est prévue en direction ouest durant trois nuits consécutives à partir de vendredi, entre la sortie 41 et l’entrée suivante.

Sur la Rive-Nord, deux des trois voies de l’autoroute 13-nord seront retranchées durant toutes nuits de la fin de semaine, jusqu’à lundi matin, entre le pont Louis-Bisson et la sortie 12. À noter : la sortie 17, menant au boulevard Sainte-Rose, devra aussi être fermée dans la nuit de vendredi à samedi.

De samedi soir à dimanche matin, l’autoroute 13-nord sera par ailleurs bloquée entre Laval et Boisbriand, soit plus précisément entre la sortie 15 et l’entrée de la route 344, en incluant le pont Vachon. Le lendemain, soit de dimanche soir à lundi matin, la circulation sera bloquée entre la sortie 12 et l’entrée suivante.