Fusillade dans le Vieux-Montréal en 2020

Le propriétaire d'un bar poursuit le SPVM pour 4,2 millions

Le propriétaire des Terrasses Bonsecours, un populaire bar du Vieux-Montréal, poursuit la Ville et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour plus de 4 millions de dollars après avoir été atteint dans une fusillade survenue entre un suspect armé et des policiers en septembre 2020, considérée comme la pire depuis celle du Collège Dawson en 2006.