La police de Montréal demande la collaboration du public jeudi afin de trouver des informations supplémentaires sur le meurtre d’un sans-abri survenu début septembre au centre-ville.

La Section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) déploie un poste de commandement mobile jeudi entre 10 h et 16 h. L’opération vise à recueillir de nouvelles informations du public concernant un homicide survenu le 4 septembre dernier à proximité de l’édicule de la station de métro Place-des-Arts.

« Les enquêteuses et enquêteurs seront accompagnés par des membres de l’Équipe métro d’intervention et de concertation (EMIC), de l’Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR), de l’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance (EMRII) et du poste de quartier 21 (centre-ville). Ensemble, elles et ils iront à la rencontre des gens fréquentant ce secteur afin de faire progresser l’enquête », explique le corps policier par communiqué.

Les citoyens peuvent aller à leur rencontre à l’intersection de la rue Jeanne-Mance et du boulevard de Maisonneuve Ouest.

Le 4 septembre dernier, vers 10 h, un homme de 47 ans en situation d’itinérance a été localisé ensanglanté derrière l’édicule de la station de métro Place-des-Arts. Il affichait des blessures infligées par un objet tranchant.

Il s’agissait du 28e meurtre à survenir sur l’île de Montréal en cette année.

Toute personne détenant des informations est invitée à se présenter au poste de commandement mobile déployé aujourd’hui. Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.