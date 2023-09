Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté cinq suspects âgés de 15 à 20 accusés d’avoir criblé de balles une voiture avec deux adultes et trois enfants à bord en août dernier, dans Hochelaga-Maisonneuve.

Les enquêteurs ont aussi saisi deux armes de poing, un chargeur à haute capacité, des munitions et d’autres éléments de preuve, indique le SPVM dans un communiqué diffusé jeudi. Les cinq suspects ont été arrêtés dans des logements situés dans les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Trois d’entre eux ont comparu à la Chambre de la jeunesse et au palais de justice de Montréal. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation et vont demeurer détenus jusqu’à leur enquête sur remise en liberté. Les deux autres ont été libérés en attendant les conclusions de l’enquête.

Rappelons que le 21 août dernier, une voiture avec à bord deux adultes et trois enfants avait été criblée de balles près des rues Desmarteau et Hochelaga. Les suspects avaient pris la fuite à bord d’un véhicule blanc et le conducteur de la voiture des victimes était parti à leur trousse, souligne le SPVM. « Quelques coins de rue plus loin, les suspects tirent de nouveau en direction du véhicule des victimes avant de quitter les lieux pour de bon, décrit le SPVM. Aucune personne n’a été blessée. »

L’enquête a été dirigée par la Section des enquêtes criminelles est. Des unités spécialisées, le poste de quartier et le Groupe tactique d’intervention ont aussi contribué.

Toute personne détenant des informations en lien avec cet évènement ou tout autre évènement de violence armée peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement en ligne.