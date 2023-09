Plus de 30 tirs avaient retenti lors de cet évènement qui avait fait grand bruit il y a trois ans, alors que la métropole était alors aux prises avec une flambée de violence armée.

Le propriétaire des Terrasses Bonsecours, un populaire bar du Vieux-Montréal, poursuit la Ville et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour plus de 4 millions de dollars après avoir été atteint dans une fusillade survenue entre un suspect armé et des policiers en septembre 2020, considérée comme la pire depuis celle du Collège Dawson en 2006.

Peter Marinis accuse les agents du SPVM impliqués d’avoir fait preuve de « grossière négligence », selon la poursuite déposée mercredi matin et consultée par La Presse. Les autorités n’ont pas tenu compte des citoyens présents lors de l’opération policière visant à maîtriser un suspect armé, selon M. Marinis.

Ce dernier a été atteint par balle lors de l’échange de coups de feu entre des policiers et Adam Pichette, un individu armé d’un pistolet, dans la nuit du 12 au 13 septembre 2020 sur la rue de la Commune Est, où se situe le resto-bar de M. Marinis. L’homme dans la quarantaine s’y trouvait d’ailleurs cette soirée-là.

Plus de 30 tirs avaient retenti lors de cet évènement qui avait fait grand bruit il y a trois ans, alors que la métropole était alors aux prises avec une flambée de violence armée.

Il s’agissait selon les autorités de la pire fusillade à survenir dans la ville depuis celle au Collège Dawson en 2006.

Le plaignant vit avec d’importantes séquelles physiques et psychologiques depuis, détaille la poursuite. M. Marinis a été atteint au bas du ventre et a souffert de graves blessures aux intestins et à la vessie, explique-t-on dans les documents judiciaires. Il a dû passer deux semaines à l’hôpital. La victime demeure incapable de travailler depuis.

« Les coups de feu ont été tirés en l’espace de quelques secondes par trois policiers alors qu’ils tentaient de maîtriser un belligérant qui avait déjà été blessé par balles sans aucune considération pour les civils », selon la version des faits présentée dans la poursuite contre le SPVM.

Peter Marinis réclame une somme de 4,2 millions de dollars.

Scène digne du Far West

Adam Pichette, 33 ans, se serait disputé avec un individu qu’il connaissait aux Terrasses Bonsecours peu avant l’arrivée de la police, selon nos informations de l’époque.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Adam Pichette

Les deux hommes avaient été expulsés de l’établissement, mais leur querelle s’est poursuivie. Adam Pichette avait sorti un pistolet de sa sacoche pour hommes et avait tiré dans les airs.

Un témoin aurait ensuite avisé des policiers qui circulaient à vélo. Lorsque ceux-ci se sont approchés, le suspect, qui aurait été intoxiqué par l’alcool ou la drogue, aurait alors ouvert le feu vers eux, sans avertissement.

Les policiers, selon nos informations, auraient immédiatement dégainé leur pistolet et répliqué.

C’est dans ce contexte que des civils avaient été atteints par balles.

Adam Pichette avait déjà des antécédents criminels. Il avait été accusé de tentative de meurtre et de possession d’arme prohibée à la suite de l’évènement. Le suspect est mort d’une surdose d’héroïne en prison en avril 2021.