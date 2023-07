En direction de Montréal, l’autoroute 25 sera aussi complètement bloquée de vendredi 23 h à samedi 8 h, puis de samedi 23 h à dimanche 9 h, le tout entre la sortie 90 de l’autoroute 20 et l’entrée provenant de la rue Notre-Dame Est

Les entraves se multiplieront au cours des prochaines fins de semaine dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le ministère des Transports devant procéder à divers travaux d’entretien et d’inspection. De la congestion sera ainsi à prévoir jusqu’à la fin du mois aux abords de l’infrastructure.

Dès le 7 juillet, il faudra prévoir des fermetures de nuit du tunnel dans les deux directions durant toute la fin de semaine. De vendredi 23 h à samedi 8 h, d’abord, l’autoroute 25 sera complètement fermée en direction de la Rive-Sud entre la sortie 4 vers le pont Jacques-Cartier et l’entrée provenant de l’île Charron.

Puis, l’axe autoroutier sera de nouveau fermé entre samedi 23 h à dimanche 9 h en direction de la Rive-Sud, mais cette fois entre la sortie 5 vers la rue Sherbrooke et la même entrée provenant de l’île Charron.

En direction de Montréal, l’autoroute 25 sera aussi complètement bloquée de vendredi 23 h à samedi 8 h, puis de samedi 23 h à dimanche 9 h, le tout entre la sortie 90 de l’autoroute 20 et l’entrée provenant de la rue Notre-Dame Est.

Québec prévoit également d’autres fermetures lors deux week-ends suivants, ceux du 14 juillet et du 21 juillet, mais on ne connaît pas encore tous les détails. On sait toutefois déjà que du 14 au 16 juillet, il y aura des fermetures en direction de la Rive-Sud en tout temps, à laquelle s’ajouteront des fermetures de nuit en direction de Montréal.

Du 21 au 23 juillet, ce sera l’inverse : les automobilistes devront ensuite composer avec des fermetures en direction de Montréal en tout temps ainsi que des fermetures de nuit vers la Rive-Sud. « Les détails des fermetures seront confirmés au début de chaque semaine », indique le ministère des Transports à ce sujet.

Toutes ces entraves pourraient néanmoins être reportées en cas de conditions météorologiques défavorables « ou de contraintes opérationnelles ». Le ministère invite les usagers à consulter sa plateforme Québec 511 avant de se déplacer, afin de mieux planifier ses trajets en voiture.

Le mégachantier dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui force déjà la fermeture de trois voies sur six, sera en cours pendant encore plusieurs années. La réfection majeure du tunnel avait commencé en juillet 2020, mais la structure s’est révélée beaucoup plus détériorée que prévu.

La voûte, par exemple, aurait 60 % plus de dommages qu’anticipé. Québec absorbera tous les dépassements de coûts, évalués à 900 millions de dollars. D’après les premiers échéanciers, l’ensemble des travaux pourrait s’étaler jusqu’en 2026.