Isle-aux-Coudres

Quatre blessés lors d’une collision avec un traversier

Quatre personnes ont été impliquées dimanche dans une collision entre une embarcation de plaisance et le traversier NM Svanoy, faisant le lien entre L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive. Une femme âgée dans la cinquantaine a notamment été grièvement blessée, mais on ne craindrait pas pour sa vie.