Le chantier de la future passerelle piétonnière du mégaprojet Royalmount, qui surplombera le boulevard Décarie, sera lancé à compter du 3 avril. Le chantier, qui doit se poursuivre au moins jusqu’en 2024, devrait causer son lot d’entraves dans le secteur au cours des prochains mois.

Toutes les interventions seront réalisées par les équipes du promoteur du projet, Carbonleo, a indiqué lundi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), qui assurera toutefois la supervision entourant les fermetures requises.

Pour procéder aux travaux, plusieurs fermetures des voies rapides et de la desserte du boulevard Décarie sont à prévoir. Celles-ci seront partielles en semaine, mais complètes le soir, la nuit et la fin de semaine.

« Les entraves seront précisées par voie de communiqués de presse dès qu’elles seront connues. Les détours seront balisés par une signalisation temporaire. Le ministère s’assurera de coordonner les entraves de ce chantier avec les autres chantiers du secteur », a indiqué lundi le gouvernement, sans donner plus de précisions sur l’étendue de la congestion à prévoir.

Vers des accès facilités

À terme, cette passerelle, dont le coût est évalué à environ 25 millions, reliera directement le site Royalmount à la station de métro De la Savane, facilitant ainsi l’accès à des milliers de visiteurs.

En 2020, La Presse avait d’ailleurs révélé que Carbonleo souhaitait recevoir des subventions, prêts ou cautionnement pour des dépenses « reliées à la passerelle piétonnière, aux aménagements aux axes routiers et des garanties requises pour le projet ».

Initialement, le promoteur soutenait payer lui-même les 25 millions requis pour la passerelle piétonne enjambant le boulevard Décarie. Il se proposait aussi d’ailleurs d’offrir un système de navettes électriques pour faciliter les déplacements sur le site et potentiellement jusqu’à la station Canora du Réseau express métropolitain (REM).

Comme avec tous les autres chantiers, Québec se réserve le droit de reporter le début des travaux « en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles ». Rappelons que le Royalmount accueillera un total de 170 magasins et une soixantaine de restaurants. On y aménagera également un parc linéaire de 3 km. Des bureaux et des salles de spectacles feront éventuellement partie du décor.

Côté résidentiel, c’est plus complexe. Peu de temps après son élection en 2021, le nouveau maire de Mont-Royal, Peter Malouf, avait clairement indiqué qu’il s’opposait au volet résidentiel du projet.

Il faut dire que depuis le début, le Royalmount ne fait pas l’unanimité. Le manque de mesures d’atténuation de la congestion routière et le trouble du voisinage appréhendé par la direction de Dollarama, dont les entrepôts et le centre de distribution sont situés tout près, comptent parmi les critiques faites au projet au cours des dernières années.

