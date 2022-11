Si sur les routes, les temps d’attente étaient plus longs que la normale, la première bordée de neige semble avoir incité de nombreuses personnes à miser sur les transports en commun plutôt que sur leur voiture.

L’hiver cogne à nos portes, et les défis sur les routes du Grand Montréal aussi. Signe que la neige apportera son lot de complications, la congestion était nettement plus dense, mercredi, dans l’ensemble de la région métropolitaine, alors que celle-ci recevait ses premiers flocons de la saison. La circulation était d’ailleurs particulièrement pénible sur les autoroutes Métropolitaine, Décarie et 25.

Si sur les routes, les temps d’attente étaient plus longs que la normale, la première bordée de neige semble avoir incité de nombreuses personnes à miser sur les transports en commun plutôt que sur leur voiture. Il s’agit probablement d’une bonne nouvelle pour les observateurs : l’hiver pourrait contribuer à rehausser les taux d’achalandage du transport collectif encore relativement faibles par rapport à l’usage prépandémique, soit de 70 à 75 % en moyenne dans la métropole.

En milieu de semaine, alors qu’il neigeait, la Société de transport de Montréal (STM) a en effet rapporté mercredi une hausse de 12 % des entrées à la station Longueuil–Université-de-Sherbrooke et de 13 % à Radisson. Malgré cette hausse, le transporteur montréalais n’a noté aucune surcharge sur son réseau.

L’utilisation des transports en commun demeure nettement plus faible sur la Rive-Sud de Montréal qu’au nord, ont montré de nouvelles données de la Société de transport de Montréal (STM) la semaine dernière. Dans les deux secteurs, la baisse enregistrée en juillet dernier, lors de la refonte tarifaire, semble toutefois graduellement se résorber.

Sinon, les mesures d’atténuation restent jusqu’ici peu prisées aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Le gouvernement Legault s’est d’ailleurs à nouveau ajusté cette semaine. Deux lignes d’exo dont la fréquentation était jusqu’ici famélique seront fusionnées afin d’offrir plus de rapidité. Et une première « navette santé » desservant l’hôpital Maisonneuve-Rosemont verra bientôt le jour. En ce qui concerne la sensibilisation, Québec a aussi fait part récemment de « comportements dangereux » aux abords du métro Radisson, rappelant à l’ordre les automobilistes qui seraient tentés d’emprunter illégalement les voies réservées aux autobus.

Sur le plan local, des clôtures « de haute sécurité » ont commencé à être installées aux abords du Palais des congrès, lundi, en vue de la 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention sur la diversité biologique, qui accueillera de 10 000 à 15 000 délégués à Montréal du 7 au 19 décembre. Plusieurs entraves seront à prévoir dans ce secteur dans les prochaines semaines. Dans le métro, la station Place-d’Armes sera fermée du 1er au 20 décembre « pour des raisons de sécurité », au moment où l’accueil des délégués commencera. Sur le reste de la ligne orange, les trains circuleront toutefois normalement.

La Ville de Montréal doit justement dévoiler la semaine prochaine son budget annuel, qui risque de donner une bonne idée des investissements à venir dans le réseau routier local, mais aussi dans les projets de transport collectif de la région métropolitaine.

Une chose est certaine : malgré des données d’utilisation pour le moins éloquentes à l’approche de l’hiver, BIXI Montréal a fermé ses livres, mardi, comme chaque saison. L’idée d’une saison hivernale des vélos en libre-service (VLS) continue de faire son chemin, mais il resterait encore trop de « détails importants à ficeler » avec la Ville, selon l’organisme paramunicipal.

À noter : en plus de la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, des entraves routières majeures sont à prévoir ce week-end, notamment sur la route 132, l’échangeur Saint-Pierre et l’autoroute 40. Dimanche, une seule voie sera ouverte sur le pont Honoré-Mercier en direction de Kahnawake.