La prochaine élection présidentielle aux États-Unis sera d’une importance capitale, pour les Américains, pour les Canadiens, pour le reste du monde.

Le choix que feront les électeurs américains pourrait avoir des répercussions profondes sur l’ordre constitutionnel de leur pays et sur la préservation des institutions démocratiques. Mais aussi, bien sûr, sur les relations avec le Canada et l’orientation future de bien des pays influencés, d’une manière ou d’une autre, par la politique américaine.

Fait intéressant. Les Américains ont beau vivre dans un pays grandement polarisé, ils s’accordent tout de même sur une chose, selon un sondage d’Associated Press – NORC Center for Public Affairs Research : ils s’inquiètent de l’état de la démocratie et de la manière dont le résultat de cette élection affectera son avenir.

Démocrates et républicains sont sur la même longueur d’onde à ce chapitre… mais chaque camp montre du doigt son rival comme principale menace à cette même démocratie1.

Pour toutes ces raisons, et pour que vous puissiez suivre de près cette campagne historique, nous avons choisi de bonifier notre équipe de journalistes affectés à temps plein à l’élection américaine cette année.

À compter de ce week-end, vous commencerez à voir ces changements, notamment en lisant la couverture du chroniqueur Yves Boisvert, qui déménage à Washington pour l’année, afin de témoigner de près de l’état de ce pays tout au long de 2024.

Yves signera chaque semaine une « Lettre américaine » et participera à l’occasion à une infolettre sur l’actualité américaine. Mais il nous rapportera surtout ce qui se passe à Washington et un peu partout aux États-Unis, en rayonnant, en visitant les Américains, en assistant aux grands évènements et en réalisant des reportages terrain qui illustrent et décortiquent les enjeux auxquels est confrontée la société américaine.

Abonnez-vous à notre infolettre sur les élections américaines

Richard Hétu sera, pour sa part, encore plus présent à La Presse. En plus de continuer de signer son « Décryptage » du lundi, il nous enverra plus de textes analysant la politique américaine, comme il en a le secret. Il publiera une fois par mois, le samedi, un segment de sa série de reportages « Vie new-yorkaise », ancrés dans le quotidien de la métropole où il vit depuis 30 ans. Et il sera le principal auteur de notre nouvelle infolettre hebdomadaire, qui sera envoyée le mardi après-midi.

Nous organiserons régulièrement des séances de clavardage pour renforcer les liens avec nos lecteurs et leur permettre de poser leurs questions à Yves, à Richard et à nos autres journalistes au lendemain de grands reportages, ou encore pour décortiquer en temps réel des développements majeurs dans l’actualité américaine.

À Montréal, la journaliste Janie Gosselin aura le mandat de décortiquer, d’expliquer, de contextualiser et de vulgariser tout ce qui aide à comprendre les tenants et les aboutissants de la campagne.

Une fois par semaine, nous publierons un écran « En un coup d’œil » sur la société américaine, au-delà de la course électorale : place de la religion, armes à feu, espérance de vie, obésité, etc.

La chroniqueuse Laura-Julie Perreault enrichira cette couverture en analysant les soubresauts de cette importante campagne qui mènera au rendez-vous du 5 novembre prochain. Et comme ses collègues qui couvrent l’actualité internationale, elle sillonnera le pays à la recherche des clés, des évènements et des acteurs qui permettent de comprendre l’état du pays et de sa démocratie.

Évidemment, les lecteurs pourront continuer de lire les excellents textes du New York Times, grâce à notre partenariat avec ce média prestigieux. Et à cela s’ajoutera une autre entente, qui permettra d’enrichir encore plus notre couverture des enjeux américains, cette fois avec le Washington Post. Nous publierons en effet le meilleur de ce grand média, qui sait se distinguer quant à la couverture politique, mais aussi sur des sujets d’une grande diversité.

Bonne lecture !

1. Consultez le sondage d’Associated Press – NORC Center for Public Affairs Research (en anglais)

Écrivez à François Cardinal