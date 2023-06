Alerte beau temps !

Êtes-vous prêt ? Il va faire beau. Vraiment beau. J’écris cette chronique, vendredi, il fait déjà beau. Vous la lisez, samedi, il fait encore plus beau. Et dimanche, il fera encore plus beau que plus beau. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le gars de MétéoMédia : « On prévoit une longue séquence de beau temps. Possible canicule, entre mardi et vendredi. »