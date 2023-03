La Chine, cet agent de paix

Personne ne l’avait vu venir. Vendredi dernier, la diplomatie chinoise a annoncé qu’elle avait non seulement assis à table les deux plus grands rivaux du Moyen-Orient, l’Iran et l’Arabie saoudite, mais également réussi à les rapprocher jusqu’à une poignée de main.