Toutes les bonnes stratégies qui ont fonctionné dans le passé finissent par ne plus donner les mêmes bons résultats. Il faut donc que tu t’ajustes et que tu te modernises. Sinon, tu vas avoir l’air désuet ou tout simplement fatigué. Étant donné que c’est toi qui déclenches l’élection, il faut que tu sois plus prêt que tes adversaires