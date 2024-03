Le superintendant de la police de Toronto Steve Watts expose des véhicules et des armes qui ont été saisis dans le cadre du « Projet Paranoid ».

La police de Toronto retrouve 48 véhicules et arrête sept personnes

(Toronto) La police de Toronto a annoncé mercredi la récupération de 48 véhicules volés et l’arrestation de sept personnes, dans le cadre d’une de ses plus récentes tentatives de serrer la vis contre le problème croissant du vol de voitures.

Maan Alhmidi La Presse Canadienne

Les enquêteurs ont déclaré que les informations recueillies lors d’une enquête sur le trafic de drogue et d’armes lancée en avril dernier les avaient amenés à ouvrir une deuxième enquête en août, axée sur les véhicules volés. Les deux opérations ont donné lieu à 150 accusations portées contre les personnes arrêtées, a indiqué la police.

La surintendante d’état-major Pauline Gray a déclaré que la région du Grand Toronto a connu une augmentation des vols de voitures et des crimes connexes.

« Le service de police de Toronto a abordé à plusieurs reprises l’augmentation massive des vols de voitures à Toronto et dans la région du Grand Toronto et la manière dont cela contribue à une augmentation des violations de domicile avec agression, des vols violents et de la violence armée dans toute la région », a-t-elle soulevé.

« Le vol d’automobiles fait partie des trois principales sources de revenus des groupes du crime organisé, et ce n’est pas un problème que les services de police peuvent résoudre seuls. »

Dans les enquêtes invoquées mercredi — appelées « Projet Spectre » et « Projet Paranoid » — Mme Gray a précisé que les policiers de Toronto travaillaient avec l’Agence des services frontaliers du Canada, la police de la région de Halton et la police de la région de York.

Au cours des opérations, 20 véhicules volés ont été saisis chez un expéditeur à Burlington, en Ontario, tandis que 20 autres ont été interceptés avec l’aide d’agents frontaliers à Toronto et à Montréal. La police a déclaré que des agents infiltrés avaient acheté cinq des autres véhicules saisis dans le cadre de l’enquête. Trois autres véhicules ont été retrouvés lors de l’exécution des mandats de perquisition.

Plusieurs entreprises de la région du Grand Toronto ont été identifiées comme des endroits où des véhicules volés étaient entreposés et vendus avant d’être expédiés à l’étranger, a indiqué la police.

Plusieurs armes à feu ont également été saisies dans le cadre des enquêtes.

Alors que la police continue de lutter contre le vol de voitures, Pauline Gray a soutenu que les agents avaient reçu une formation sur la prévention du vol de véhicules par l’Association Équité, une organisation nationale indépendante axée sur la lutte contre la fraude et le crime d’assurance.

Bryan Gast, vice-président de l’Association Équité, a affirmé que les véhicules ciblés par les groupes criminels en Ontario sont plus récents et ont plus de valeur que jamais.

Il a ajouté que les coûts des réclamations d’assurance pour le vol de voiture en Ontario ont augmenté de 319 % depuis 2020.

« Pour la première fois, l’Ontario a connu plus d’un milliard de dollars en coûts de réclamation pour vol de voiture en une seule année en 2023, ce qui représente une hausse par rapport aux 700 millions de dollars de 2022 », a-t-il mentionné.