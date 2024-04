Métro de Montréal La gratuité pour les aînés montre de premiers résultats

Les effets de la gratuité des transports en commun pour les 65 ans et plus commencent à se faire sentir à Montréal. En l’espace de six mois, la mesure a généré plus de dix millions de déplacements, en plus de faire bondir l’achalandage de 15 à 20 % dans cette tranche d’âge.