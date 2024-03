L’OPP et le SPVM arrêtent 34 personnes au Québec

Des dizaines de résidants du Québec qui se croyaient à l’abri de la justice ontarienne ont eu une bien mauvaise surprise cette semaine : une opération de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) visant à serrer la vis aux voleurs de véhicules s’est soldée par 34 arrestations.

« L’OPP a réalisé que plusieurs des sujets recherchés pour vol de voitures sur leur territoire habitent à Montréal. On a rapidement coordonné une opération de grande envergure pour les rapatrier en Ontario », résume David Shane, inspecteur au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’opération Volcano visait près de soixante personnes accusées de diverses infractions en lien avec le vol de voitures en Ontario. Tous sont des résidants du Québec qui ne s’étaient pas présentés à leur comparution. « Ils étaient donc un peu en cavale. Ils ne pensaient pas que la police de l’Ontario viendrait les chercher chez eux », résume l’inspecteur.

Le projet, qui a duré trois jours, avait pour but de dissuader les réseaux de vol de véhicules qui pensent passer sous le radar. « Le crime n’a pas de frontières. Mais la police non plus n’a pas de frontières. Ça a vraiment donné une onde de choc à ceux qui pensaient fuir la justice ontarienne », poursuit David Shane.

On compte des gens soupçonnés de vol parmi les personnes arrêtées, mais aussi des gens soupçonnés d’être des commanditaires dans le commerce illégal de véhicules volés. « Il y a vraiment des criminels de tous les niveaux. »

Onze personnes sur la liste des suspects étaient déjà détenues et neuf ont été arrêtées en lien avec d’autres crimes avant le début de l’opération. Au total, l’OPP a indiqué avoir mis la main au collet de 31 personnes. Les trois autres ont été arrêtées par le SPVM.

Les autorités ont créé des remous dans le milieu des voleurs de véhicules, dissipant le sentiment d’impunité présent chez certains.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE David Shane

Ces gens-là se parlent entre eux. Et la perturbation qu’on a causée dans ces réseaux, c’est du jamais vu. David Shane, inspecteur au SPVM

Voleurs québécois en Ontario

Il n’est pas rare que des résidants du Québec soient accusés de vol de véhicules dans la province voisine. Selon David Shane, les voitures sont plus faciles à voler en Ontario puisque les dispositifs antivols y sont moins répandus. Ces derniers compliquent la tâche des voleurs, en plus de faciliter le repérage d’une voiture volée.

Au Québec, les assureurs exigent des systèmes de sécurité et de repérage fiables. Ça fait la différence. David Shane, inspecteur au SPVM

Le projet Volcano est un bon exemple de la collaboration entre deux corps policiers pour lutter contre le phénomène du vol de véhicules, en forte hausse à travers le Canada depuis quelques années, s’est réjoui l’inspecteur du SPVM.

Comme les suspects arrêtés sont des gens déjà accusés en Ontario pour diverses infractions liées au vol de véhicules, ils demeurent pour le moment détenus.

Le sous-commissaire de l’OPP pour les enquêtes et le crime organisé, Marty Kearns, a déclaré que près de 3000 véhicules avaient été volés au cours des sept dernières semaines en Ontario.

M. Kearns a déclaré vendredi en conférence de presse que la police était préoccupée par la rapidité avec laquelle les criminels sont capables de voler des voitures en utilisant diverses méthodes pour contourner la technologie antivol.

Avec La Presse Canadienne