La police de la province voisine serre la vis aux voleurs de voitures québécois : une importante et inusitée opération conjointe des autorités ontariennes et de la police de Montréal visant plusieurs individus a lieu dans la métropole cette semaine.

L’opération policière devrait s’échelonner sur plusieurs jours et découle d’une enquête de la Police provinciale de l’Ontario (OPP). On parle d’un véritable coup de filet : selon nos sources, des dizaines d’arrestations sont prévues. Il s’agit pour la plupart de Montréalais soupçonnés de vols de véhicules. Certains ont déjà commis des infractions en lien avec ce type de crime dans le passé.

« Une présence accrue des agentes et agents de l’OPP et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à prévoir dans certaines localités de Montréal durant toute la semaine », signale par communiqué le corps policier ontarien, qui n’a pas voulu confirmer si l’enquête portait bel et bien sur des criminels reliés aux vols de voitures. Un bilan de l’opération sera fourni vendredi lors d’un point de presse, ont précisé les relations médias.

Un poste de commandement mobile aux abords d’un centre opérationnel du SPVM était bien visible mardi au petit matin, alors que les enquêteurs de l’OPP tentaient de se faire discrets.

Volés en Ontario, exportés à Montréal

Les arrestations de résidents du Québec pour des vols de voitures commis dans d’autres provinces sont monnaie courante, ont expliqué plusieurs sources policières sous le couvert de l’anonymat à La Presse. Par contre, une opération d’une telle envergure l’est moins. Il est plutôt rare que la police ontarienne débarque dans la métropole.

Pourquoi les voleurs de voitures viennent-ils souvent de Montréal ? C’est la proximité avec le port de Montréal, plaque tournante de l’exportation illégale de voitures volées, selon l’hypothèse de nos sources.

Les vols de voitures demeurent toujours un enjeu chez nos voisins ontariens : ils surviennent chaque 40 minutes à Toronto, rapportait lundi le Toronto Star.

Plus de 12 000 véhicules ont été dérobés dans la ville-reine l’année dernière, totalisant 790 millions de dollars, a expliqué aux médias locaux le chef de la police torontoise, Myron Demkiw.

Un crime de plus en plus violent, puisque les autorités rapportent jusqu’à présent 68 détournements de voitures en 2024, une augmentation de 106 % par rapport à l’année précédente.

La hausse fulgurante des vols de véhicules à travers le pays ainsi que leur exportation illégale via le Port de Montréal font les manchettes depuis le début de l’année. Un sommet mené par Ottawa s’était tenu en février dernier, avec pour but de décortiquer le problème et d’étudier des pistes de solution pour endiguer ce fléau.