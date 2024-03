(Québec) Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé jeudi a deux arrestations, à Trois-Rivières, dans le cadre d’une enquête sur une série d’introductions par effractions qui sont survenues au cours des dernières années.

La Presse Canadienne

Les deux hommes, Michel Blais, 59 ans, et de Daniel Fournier-Larose, 62 ans, ont comparu dans la journée pour des vols commis dans plusieurs commerces de la province, a indiqué le porte-parole du SPVQ David Poitras.

Ils sont suspectés d’avoir commis plus d’une quarantaine d’introductions par effraction, dont dix rien que dans la ville de Québec, totalisant un butin estimé à de plus de 350 000 $. Ces vols visaient principalement des cigarettes, des billets de loterie et de l’argent.

Selon le rapport du SPVQ, Blais et Fournier-Larose s’introduisaient dans les établissements durant la nuit en forçant la porte et les dévalisaient en quelques minutes. Ils sévissaient depuis 2022 selon les policiers, mais ils n’excluent pas que d’autres commerces aient été victimes.

L’opération a été menée en collaboration avec la Sûreté du Québec ainsi que plusieurs services de police municipaux.