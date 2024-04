Faraj Allah Jarjour (3 e à partir de la gauche), en compagnie de sa femme et de ses enfants.

Le ministre des Affaires étrangères de la République de Cuba, Bruno Rodriguez, a présenté ses excuses à la famille de Faraj Allah Jarjour, dont le corps n’a toujours pas été retrouvé.

Esther Dabert Collaboration spéciale

C’est dans un message publié sur X que le ministre a présenté des excuses publiques aux proches endeuillés. « J’ai adressé mes excuses et mes condoléances à la famille du défunt », a-t-il déclaré.

Selon Affaires mondiales Canada, il aurait également accepté de rembourser les frais du service de rapatriement à la famille. Au total, les proches de Faraj Allah Jarjour avaient dû s’acquitter d’une somme de 10 000 $ pour assurer le transport du corps.

« Nous saluons l’engagement ferme du gouvernement cubain à rectifier cette situation extrêmement malheureuse dès que possible, a déclaré le porte-parole d’Affaires mondiales Canada, Jason Kung. Les services consulaires du Canada ont été pleinement mobilisés dans ce cas. Affaires mondiales Canada restera en contact étroit avec les autorités cubaines et continuera à fournir un soutien consulaire à la famille. »

Une enquête des autorités est en cours afin de lever le voile sur cette affaire « dans les plus brefs délais », a précisé le ministre cubain.

De son côté, l’ambassade de Cuba au Canada s’est également manifestée sur le réseau social, déclarant exprimer « ses regrets concernant l’incident regrettable lié au transfert de la dépouille mortelle d’un citoyen canadien récemment décédé dans notre pays. »

Selon Affaires mondiale Canada, certains des représentants du ministère ont également rencontré l’ambassadeur de Cuba au Canada, Rodrigo Malmierca Díaz. « La ministre Joly a parlé avec le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodriguez, pour discuter de la situation », a ajouté le ministère.

Dans un message, lui aussi publié sur le réseau social X, Mélanie Joly affirme avoir échangé avec les proches de Faraj Allah Jarjour. « Le Canada continuera d’aider la famille Jarjour jusqu’à ce que cette situation soit résolue », a-t-elle précisé sur la plateforme. Un échange très attendu par la famille.

Une disparition mystérieuse

Le corps de Faraj Allah Jarjour n’a plus été revu par ses proches depuis qu’un véhicule l’a transporté jusqu’à l’hôpital de La Havane le mois dernier. L’homme de 68 ans, alors en vacances avec sa famille à Cuba, était mort quelques heures plus tôt de causes naturelles.

C’est bien plus tard, lorsque la maison funéraire les a contactés, que les proches du sexagénaire ont réalisé que le corps de leur père avait été accidentellement échangé avec celui d’un autre homme, de nationalité russe. Il avait rapidement pu être renvoyé chez lui.

Depuis, du côté du corps de Faraj Allah Jarjour, plus rien. « Il est où ? Est-ce qu’il est à Cuba ? Est-ce qu’il n’est pas à Cuba ? On ne sait pas », s’était insurgé sa fille.

Pour la jeune femme, il est possible que le corps ait été brûlé. L’enquête des autorités cubaines devrait permettre d’en apprendre plus.