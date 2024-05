Tony Accurso recouvre sa liberté. Après sa libération conditionnelle en mars, le magnat déchu de la construction était retourné derrière les barreaux pour avoir violé l’une de ses conditions.

La Commission des libérations conditionnelles avait interdit à l’ex-entrepreneur de fréquenter des individus ayant des antécédents criminels. Or, Accurso a depuis toujours comme locataire et voisin immédiat son cousin Giuseppe Molluso… arrêté en 2013 avec lui et l’ancien maire de Laval Gilles Vaillancourt dans le cadre de l’enquête Honorer sur la collusion dans la municipalité.

C’est sur cette base que l’homme d’affaires était retourné derrière les barreaux, le 9 avril. Selon les informations que La Presse avait publiées, c’est pourtant Accurso lui-même qui avait contacté les policiers pour leur dire que la maison de son cousin avait été la cible de coups de feu, dans la nuit précédente.

Son nouveau séjour en prison a duré environ trois semaines.

Accurso avait commencé l’été dernier à purger sa peine de quatre ans de prison pour son rôle dans un vaste système de corruption à Laval, après avoir tenté d’en appeler jusqu’en Cour suprême.

Il a ensuite pu bénéficier d’une libération au sixième de la peine.

Avec Daniel Renaud, La Presse