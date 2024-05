Vingt-huit évènements de coups de feu sont survenus à Montréal au cours des trois premiers mois de cette année, comparativement à 36 à la même période en 2023, une diminution de 22 %.

C’est ce que révèlent des données préliminaires fournies à La Presse par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Les 28 évènements de 2024 sont ainsi ventilés : cinq meurtres, autant de tentatives de meurtre et 18 décharges d’arme à feu vers des immeubles, véhicules ou autres.

Vingt-huit évènements pour un premier trimestre, c’est le chiffre le plus bas enregistré depuis le début de la flambée des violences armées à Montréal en décembre 2019. Pour les trois premiers mois de 2020, on avait dénombré 35 évènements, 30 pour la même période en 2021, 41 en 2022 et 36 l’an dernier.

Si le chiffre de cette année est le plus bas en cinq ans, le début de 2024 est tout de même le plus létal, avec cinq meurtres par balle commis durant le premier trimestre, contre un en 2023, trois en 2022 et en 2021, et deux en 2020.

Deux armes à feu saisies par jour

Au cours des trois premiers mois de cette année, 182 armes à feu ont été saisies par les policiers du SPVM. Chaque fois qu’une baisse des évènements de coups de feu est enregistrée, les responsables au SPVM sont satisfaits, mais demeurent conscients qu’une recrudescence des violences peut survenir à tout moment.

Il est difficile d’expliquer cette baisse, mais le SPVM a adopté diverses mesures et stratégies ces dernières années pour réduire le nombre d’évènements et rassurer la population.

Des individus connus comme étant des utilisateurs d’armes à feu ont été arrêtés depuis deux ans.

L’an dernier, le corps de police a mis sur pied des « collectifs », une nouvelle stratégie de prévention et de répression ciblant des individus à risque. Le SPVM a également ajouté des effectifs à la lutte contre les violences armées dans le cadre d’une offensive baptisée Arrêt.

Les effectifs de l’escouade Éclipse, spécialisée dans la collecte de renseignement sur le crime organisé et la surveillance des bars, ont été sensiblement augmentés depuis deux ans. Il y a aussi les enquêteurs des Équipes multisectorielles dédiées aux armes à feu (EMAF) et leurs collègues des Stupéfiants dans les régions Nord-Est et Sud-Ouest qui s’attaquent quotidiennement au phénomène.

Enfin, le SPVM est appuyé par d’autres corps de police, dont la Sûreté du Québec, par l’entremise des Équipes intégrées de lutte contre le trafic d’armes (EILTA) dans le cadre de la stratégie québécoise Centaure de lutte contre la violence armée.

Selon une compilation effectuée par La Presse, au moins deux évènements de coups de feu sont survenus à Montréal depuis le début du mois de mai – au cours des six premiers jours –, dont une double tentative de meurtre commise vers 23 h 20 dimanche soir, à l’angle de la 42e Avenue et la rue Saint-Joseph, dans l’arrondissement de Lachine.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.