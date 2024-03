L’ancienne porte-parole de Québec solidaire Françoise David se réjouit que le gouvernement Legault envisage d’appeler le projet de loi 198, qui vise à élargir la protection des aînés face aux évictions.

« Je m’en réjouis, parce qu’avec la crise que tout le monde connaît, qu’il y ait quelque chose pour protéger davantage les aînés, j’en serais très sincèrement heureuse », a déclaré l’ancienne porte-parole de Québec solidaire François David, lors d’une mêlée de presse en marge d’une assemblée organisée par QS sur les droits des locataires, dimanche à Montréal.

En février 2023, Québec solidaire a proposé un projet de loi pour élargir la portée de la « loi Françoise David », qui accorde depuis 2016 une protection aux aînés de 70 ans et plus vivant depuis plus de 10 ans dans leur logement.

Québec solidaire a demandé au gouvernement d’élargir les critères afin d’inclure les personnes de 65 ans et plus, à revenus modestes, qui vivent dans leur logement depuis au moins cinq ans.

« S’il était adopté, il protégerait davantage les locataires aînés. Ce n’est pas la panacée et ça ne règle pas tous les problèmes, mais pour des locataires aînés et surtout des femmes, ça donnerait un outil de plus », soutient Mme David.

Vers une discussion à l’Assemblée

Le gouvernement Legault a confirmé à Québec solidaire avoir l’intention d’appeler le projet de loi la semaine prochaine, a indiqué le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois.

Il reste plusieurs étapes avant que le projet de loi soit adopté, précise Mme David. Elle explique que dans le jargon parlementaire, « on appelle d’abord » un projet de loi et on en « discute ensuite ». « Je vais avoir un grand intérêt à suivre les travaux jusqu’à la fin. »

Pour M. Nadeau-Dubois, l’intention du gouvernement d’appeler le projet de loi « est une lueur d’espoir pour des dizaines de milliers, potentiellement des centaines de milliers d’aînés au Québec qui veulent garder leur logement et qui ne veulent pas se retrouver à la rue ».

Il soutient que le gouvernement appelle rarement des projets de loi de l’opposition à l’Assemblée nationale. « C’est une occasion qu’on ne devrait pas manquer », a-t-il déclaré, en ajoutant qu’il tendait la main au gouvernement de François Legault. « Travaillons ensemble cette semaine pour protéger les aînés du Québec contre les évictions. On est capables de le faire. C’est le temps de s’unir. »