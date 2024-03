(Québec) Le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a dénoncé la « froideur » et le « manque de compassion » de la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, car elle a mis à l’arrêt des projets de refuges pour femmes victimes de violence conjugale, jugeant les coûts « excessifs ».

Thomas Laberge La Presse Canadienne

« Quel manque de compassion, quelle froideur. On a l’impression qu’elle voit juste des portes. J’aimerais ça qu’elle pense aux femmes qui sont derrière ces portes-là », a affirmé le chef parlementaire solidaire, mardi, en point de presse à l’Assemblée nationale.

La semaine dernière, la ministre Duranceau a indiqué que les coûts de projets pour des maisons de femmes victimes de violence conjugale oscillaient entre 900 000 $ et un million pour chaque place. Des montants trop importants, selon elle.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE France-Élaine Duranceau, ministre de l’Habitation

M. Nadeau-Dubois a demandé à François Legault de rappeler sa ministre à l’ordre. « Je demande au premier ministre d’intervenir dans ce dossier-là. On ne peut pas se permettre que des femmes restent dans des milieux violents et voient leur vie menacée, car Mme Duranceau réfléchit comme une investisseuse immobilière plutôt que comme une ministre préoccupée par le bien commun », a-t-il affirmé.

En 2021, le gouvernement Legault avait promis de construire plus d’hébergement pour femmes violentées afin de freiner la vague de féminicide qui frappait le Québec.