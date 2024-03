(Québec) Au même moment où un nouveau sondage confirme la chute de la CAQ dans les intentions de vote, l’opposition fustige le bilan de Christian Dubé, deux ans après le dépôt du Plan Santé. Le ministre de la Santé demande aux Québécois encore un peu de temps.

Selon le coup de sonde, la CAQ récolterait 22 % des voix si les élections avaient lieu aujourd’hui. La PQ poursuit sa montée avec 34 % et entre en terrain majoritaire. Québec solidaire obtient 18 % des intentions de vote, selon le sondage et les libéraux, 14 %. Le Parti conservateur récolte 10 %.

Il s’agit du plus bas taux de la CAQ depuis son élection en 2018. Malgré cette performance, le premier ministre François Legault assure ne pas être en réflexion sur son avenir politique. « Pas du tout », a-t-il déclaré après la période des questions.

« C’est ça que M. St-Pierre-Plamondon veut : il veut que la prochaine élection, ce soit : est-ce qu’on veut ou non un référendum sur la souveraineté ? Moi, je ne pense pas que les Québécois sont là. Ils veulent des changements en santé, en éducation, et oui protéger le français, l’économie, le portefeuille », a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, M. Legault faisait aussi valoir l’importance « de continuer à faire les changements qui sont nécessaires pour les Québécois ».

« C’est sur ça que je travaille, pas sur la popularité, sur les changements », a-t-il dit.

Ce nouveau sondage défavorable survient au même moment où l’opposition fustige le bilan de Christian Dubé, qui s’est dit en entrevue à La Presse, globalement satisfait de la progression de son Plan santé même s’il admet qu’il n’est pas « là où il voudrait ». La Presse faisait état mercredi de la progression de 10 des 50 mesures du Plan santé présenté il y a deux ans.

« La CAQ est incapable de livrer la marchandise », a déploré mercredi le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, rappelant que la CAQ « s’est présentée devant les Québécois avec des promesses mirobolantes, clinquantes en santé ».

« On avait promis 90 minutes d’attente dans les urgences, on avait promis des médecins pour tout le monde et on arrive à la mi-parcours du deuxième mandat de François Legault et ça ne va pas bien dans notre système de santé », a ajouté M. Nadeau-Dubois devant les journalistes.

« Les Québécois et Québécoises rêvaient à de meilleurs services de santé en votant pour la CAQ, ils rêvaient à ce qu’enfin on fasse fonctionner le système de santé au Québec », a décoché le chef solidaire.

Dubé se donne encore du temps

En mêlée de presse, Christian Dubé a rappelé qu’il se donne « l’horizon 2025 » pour réaliser son Plan santé.

« Je l’ai dit, c’est un gros bateau à retourner, ce n’est pas vrai qu’on fait tout ça dans la première année. Aujourd’hui, ce que je peux dire aux Québécois pour les encourager, parce que moi je suis encouragé parce qu’on a amélioré l’accès, ce n’est pas parfait […], mais en même temps […], c’est de dire on est rendu où dans les grands changements proposés », a expliqué le ministre.

« Oui c’est beau les tableaux de bord, mais ce qui a beaucoup d’effets pour les prochains mois, ce sont ces changements de fond là, pensez juste aux conventions collectives à titre d’exemple. Je suis très loin d’être découragé », a-t-il ajouté.

Selon le Parti québécois, Christian Dubé porte des « lunettes roses » lorsqu’il fait son bilan. « Que le ministre s’autocongratule, c’est une chose, les Québécois sont les juges et sont très insatisfaits des services à l’heure actuelle », a soutenu le critique en matière de santé, Joël Arseneau.

« De façon générale, on ne peut pas dire que le système de santé s’améliore non, ce n’est pas le constat qu’on fait. On a bien beau modifier les indicateurs, les faits sont têtus et les Québécois n’en ont pas pour leur argent dans le système de santé », a-t-il ajouté, faisant référence aux cibles du temps d’attente aux urgences, qui sont en voie des atteintes, mais qui ont été repoussées l’an dernier.

« On voit l’état du réseau de la santé en ce moment », a indiqué pour sa part le libéral André Fortin. « Le gouvernement échoue au niveau des urgences, des chirurgies. […] tout ce que ce gouvernement là fait, c’est de pelleter par en avant et de nous dire : “attendez, on va arriver avec un autre plan, il va y avoir des avancées”, mais ça fait six ans qu’il nous dit la même affaire », a-t-il ajouté.

L’opposition a déploré au passage que le gouvernement Legault ait récupéré seulement 900 millions – c’est le sixième de ce qu’il demandait – pour les transferts fédéraux en santé. L’entente bilatérale avec Ottawa a été conclue lundi. Québec se réjouit d’être parvenu à faire tomber les conditions du fédéral.

Avec Tommy Chouinard, La Presse