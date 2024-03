Deux ans après le lancement du Plan santé, où en sont les améliorations promises par Christian Dubé ? Malgré des avancées, des changements tardent à se concrétiser alors que plusieurs voyants jaune et rouge clignotent sur le tableau de bord du ministre. La Presse a évalué la progression de 10 des 50 mesures du Plan santé.

(Québec) Recrutement de la main-d’œuvre

Énoncé du Plan santé : formation, rétention et recrutement massif

ÉTAT : FEU JAUNE

Les besoins de main-d’œuvre ont continué de croître depuis le dépôt du Plan santé. L’exode des infirmières est le plus marquant : le réseau en a perdu plus de 3000 depuis mars 2022, dont plus de 1000 lors de la dernière année. Le tableau est moins sombre pour les préposés aux bénéficiaires (PAB) et les infirmières auxiliaires, deux professions pour lesquelles le gouvernement a déployé des formations accélérées. On compte 2350 PAB de plus que l’an dernier. Pour les auxiliaires, c’est 1432 travailleuses de plus depuis un an. Québec mise sur les « gains importants » négociés dans les nouvelles conventions collectives pour améliorer la donne. Le taux de rétention est aussi à la hausse (77,3 %, alors que la cible est de 72,2 %).

La fin du temps supplémentaire obligatoire (TSO)

Élimination du recours au « temps supplémentaire obligatoire »

ÉTAT : FEU JAUNE

Décrié par les syndicats, le recours au « temps supplémentaire obligatoire », le fameux TSO, a fait couler beaucoup d’encre. Il suffit de penser à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, où une centaine d’infirmières ont menacé de démissionner devant l’explosion du recours à ces quarts de travail forcé, l’an passé. Or, les efforts pour y mettre fin portent leurs fruits. En date du 10 février, le pourcentage d’heures effectuées en TSO sur l’ensemble des heures régulières pour le personnel en soins infirmiers aux urgences atteint 0,43 %. C’est très loin des sommets atteints pendant la crise dans les urgences à l’automne 2022 ou à l’été de la même année, marquée par une septième vague de COVID-19.

Main-d’œuvre indépendante

Meilleur encadrement du recours aux agences privées de placement de personnel

ÉTAT : FEU JAUNE

Si Québec a légiféré en 2023 pour mettre fin graduellement au recours au personnel d’agences privées, il lui reste du travail à faire pour y arriver. L’utilisation de la main-d’œuvre indépendante (MOI) atteint désormais un sommet. En date du 10 février, 14,4 % des heures effectuées par les infirmières l’étaient par du personnel d’agences, du jamais-vu depuis la publication du tableau de bord, au printemps 2021. Malgré tout, Québec a ajouté des règles contraignantes pour avoir recours aux agences et le réseau se prépare à s’en départir. On constate des effets sur les PAB – le métier ciblé en premier –, où la MOI diminue depuis janvier. Le 20 octobre 2024, il sera interdit d’y avoir recours à Montréal, à Laval et à Québec, et partout en 2026.

Attentes aux urgences

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Au 11 mars, le délai moyen de prise en charge aux urgences était de 173 minutes.

Réduction du temps d’attente aux urgences avec l’ajout de lits et une meilleure gestion de ces lits

ÉTAT : FEU JAUNE

Après avoir encaissé un échec avec sa cellule de crise à l’automne, le ministre Dubé a augmenté la pression pour l’atteinte des objectifs aux urgences. Québec est en voie d’atteindre deux cibles au 31 mars. Au 11 mars, la durée moyenne de séjour sur civière était de 16 h 22 min alors que la cible est de 17 heures. On s’approche aussi des objectifs sur le délai moyen de prise en charge qui est de 173 minutes (cible : 165 minutes). Or, il faut rappeler que le gouvernement Legault a repoussé ses engagements électoraux – prise en charge en 90 minutes et durée de séjour sur civière à 14 heures – à un troisième mandat devant son incapacité à les atteindre. Le taux d’occupation aux urgences est loin des cibles avec 111 % (cible : 85 %).

Accès à la première ligne

Guichet d’accès à la première ligne (GAP) : service téléphonique permettant d’obtenir non seulement des conseils en santé, mais aussi une prise de rendez-vous si une consultation est nécessaire

ÉTAT : FEU JAUNE

Le GAP a été implanté partout à l’automne 2022. Ce guichet centralisé permet aux patients orphelins d’être pris en charge par un groupe de médecine de famille (GMF) plutôt que par un médecin de famille. Sa création a permis à Québec de faire fondre la liste de patients orphelins. Pour l’heure, près de 90 % de la population est attitrée à un professionnel ou à une équipe de soins de première ligne. C’est plus que la cible fixée au 31 mars (83 %). Or, même s’ils sont inscrits, « plusieurs usagers éprouvent des difficultés à obtenir un rendez-vous », écrit-on dans le plan stratégique du MSSS. Des améliorations doivent être apportées pour que les patients puissent discuter de plusieurs problèmes de santé lors d’un même rendez-vous, autre écueil du guichet actuel.

Rattrapage en chirurgie

Grand rattrapage des opérations pour combler le retard accumulé durant la pandémie

ÉTAT : FEU ROUGE

C’est un nouvel échec pour le plan de rattrapage en chirurgie. Après avoir révisé à nouveau ses cibles l’an dernier, Québec ratera sa cible intérimaire de ramener le nombre d’opérations en attente de plus d’un an à 7600 au 31 mars. Au 24 février, 12 221 Québécois se trouvaient encore sur cette liste. Il y a bien eu du progrès : il y a deux ans, plus de 21 000 personnes étaient sur cette liste. Malgré les avancées, les grèves en santé ont plombé le bilan de décembre, selon le ministre. La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) montre plutôt du doigt le « fléau des annulations » d’interventions chirurgicales.

Accès aux données

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le Dossier santé numérique (DSN) doit permettre pour le patient et le professionnel un accès centralisé à toutes les informations de santé.

Accès complet pour le citoyen à ses propres informations de santé et meilleur accès aux données pour les gestionnaires et chercheurs

ÉTAT : FEU ROUGE

Québec a finalement annoncé en janvier la signature du contrat avec la firme Epic Systems pour l’implantation du Dossier santé numérique (DSN), qui doit permettre pour le patient et le professionnel un accès centralisé à toutes les informations de santé. Or, cela était initialement prévu à l’automne, soit avec une année de retard en raison de l’annulation du premier appel d’offres. Par ailleurs, le gouvernement commence avec un projet-pilote dans deux établissements pour permettre une implantation complète de cette première phase d’ici la fin de 2025. Le déploiement à l’échelle de la province doit prendre de « cinq à six ans », précisait le ministre l’an dernier. Malgré une loi adoptée en 2022, Québec vient de publier un projet de règlement pour avoir un meilleur accès aux données des cliniques médicales pour agir sur l’offre de première ligne.

Santé Québec

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La réforme de Christian Dubé mènera à la création de Santé Québec, une société d’État qui supervisera tout le volet opérationnel du réseau.

Séparation des orientations et des opérations entre le Ministère et le réseau

ÉTAT : FEU VERT

C’est le chantier qui a le plus sollicité le ministre au cours de la dernière année. Christian Dubé a déposé en mars 2023 l’imposant projet de loi 15 pour rendre plus efficace le réseau de la santé. Sa vaste réforme a été adoptée sous bâillon en décembre, après 280 heures de travaux parlementaires (étude détaillée et consultations). Elle mènera à la création de Santé Québec, une société d’État qui supervisera tout le volet opérationnel du réseau. On vient scinder le Ministère, qui pourra se concentrer sur la définition des orientations. La nouvelle structure, qui deviendra l’employeur unique du réseau, doit voir le jour au printemps avec la nomination du premier grand patron et du conseil d’administration.

Soins à domicile

Virage massif vers les soins à domicile

ÉTAT : FEU ROUGE

De l’aveu même de la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, qui a mené à la demande du gouvernement Legault une vaste enquête sur l’offre de services en soutien à domicile, le grand virage promis se fait toujours attendre (voir autre texte). Québec a rehaussé les investissements, réduit la paperasse et lancé tout récemment une formation accélérée et payée pour former 1000 préposés en soutien à domicile. Malgré ces efforts, la liste d’attente pour avoir accès à un premier service en soutien à domicile s’allonge : au 30 décembre, 20 490 Québécois étaient sur la liste, tandis que ce nombre était à 17 226 en mars 2022. La cible au 31 mars est de 17 478.

Prochaine pandémie

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le « Plan national intégré de préparation à une pandémie de type virale – Maladie respiratoire infectieuse » sera rendu public dans les prochains mois.

Stratégie nationale de préparation à une prochaine pandémie

ÉTAT : FEU VERT

Doter le Québec d’un plan de pandémie pour être mieux préparé à affronter une telle crise était l’un des premiers engagements dévoilés par le ministre dans la foulée de son Plan santé. Deux ans plus tard, le « Plan national intégré de préparation à une pandémie de type virale – Maladie respiratoire infectieuse » sera rendu public dans les prochains mois. « Son état d’avancement permettrait au MSSS de faire face à une nouvelle pandémie dès maintenant », soutient le Ministère. Une première simulation afin de s’exercer à son déploiement a eu lieu le 6 février.