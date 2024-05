(Québec) Des propos tenus par le premier ministre du Québec et par l’historien Éric Bédard lors de l’annonce du futur Musée national de l’histoire du Québec ont indisposé plusieurs groupes des Premières Nations. Ghislain Picard dénonce un « nationalisme étroit » et se demande quelle place les Premières Nations occuperont dans ce projet érigé sur les cendres des défunts Espaces bleus.

« Je pense qu’il est important de commencer avec Champlain, au tout début », avait lancé François Legault le 25 avril dernier, lors de la conférence de presse pour lancer ce Musée qui doit ouvrir en 2026 à Québec.

« On dit que l’histoire commence à l’écriture, et avant l’histoire, c’est la préhistoire. Peut-être que les autochtones sont un peu la préhistoire du Québec », avait pour sa part déclaré l’historien Éric Bédard, nommé par Québec sur le comité scientifique chargé d’établir le contenu du futur musée.

Le grand chef de la nation huronne-wendat, qui est souvent présent aux évènements politiques à Québec, n’avait d’ailleurs pas été invité à cette annonce, pas plus que l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

Même si M. Legault avait assuré que le nouveau musée allait souligner « la présence des nations autochtones qui étaient là avant nous-autres et qui nous ont aidés à travers les années », plusieurs groupes des Premières Nations ont mal digéré ces sorties.

« Les propos tenus sont inacceptables. Nous sommes indissociables de l’histoire de cette terre, et l’arrivée de Champlain ne définit pas le Québec. Les Premières Nations sont présentes ici depuis des millénaires et sont profondément attachées à ce territoire qu’ils occupent », a réagi mardi le chef de l’APNQL, Ghislain Picard.

« Suggérer que nous sommes la préhistoire revient à nous reléguer à un rôle secondaire, alors que notre contribution à la formation du Québec moderne est fondamentale. Ce nationalisme étroit ne représente pas l’histoire du Québec ; il omet des pans entiers pour des raisons politiques », continue du même souffle M. Picard.

L’APNQL va plus loin. Selon elle, les propos tenus lors de l’annonce du futur Musée national d’histoire du Québec « ravivent douloureusement les souvenirs de Terra nullius, la doctrine de la découverte ». Cette doctrine papale a permis de justifier la conquête de plusieurs territoires qui n’avaient pas été précédemment découverts par une nation chrétienne.

Le chef de l’APNQL demande aux responsables du projet, qui relève du Musée de la civilisation, « d’impliquer activement des historiens autochtones reconnus ».

Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) a aussi réagi par communiqué à l’annonce du futur musée.

« Nous sommes ici depuis longtemps et nous en sommes fiers. Nous faisons partie du passé, certes, mais croire que l’histoire du territoire québécois ne commence qu’à l’arrivée de Samuel de Champlain est inexact. Je tends la main au premier ministre Legault et à l’équipe du nouveau Musée national de l’histoire du Québec pour que la population puisse comprendre l’importance que nous avons et que nous continuons d’avoir dans le développement du Québec et des Premières Nations », signale Denis Gros-Louis, directeur général du CEPN.

L’historien Éric Bédard, interrogé par La Presse lors du lancement, avait indiqué que la question de la place des Premières Nations dans ce futur musée était « très importante ».

« Quand commence l’histoire du Québec ? C’est un vrai sujet. Avec le comité scientifique, on va y réfléchir, avait-il exprimé. Mais c’est sûr que le peuple québécois partage le territoire avec des nations et il faudra raconter leur histoire et parler de ce contact, c’est très important. »