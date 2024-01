Le Québec franchit ce jeudi le cap symbolique des neuf millions d’habitants. La province enregistre actuellement une croissance démographique sans précédent, sa population augmentant de plus de 800 personnes par jour, principalement en raison de l’immigration. Coup d’œil sur l’évolution de la taille de la population québécoise.

+ 800

La population du Québec augmente actuellement d’un peu plus de 800 personnes par jour, montrent les données de Statistique Canada, qui suit l’évolution démographique du pays en direct à l’aide d’un algorithme, via son horloge démographique. Les chiffres tiennent compte de l’ensemble des départs et des arrivées, ainsi que les naissances et les décès. Il s’agit du rythme de croissance le plus rapide jamais observé de l’histoire de la province, surpassant le précédent record établi durant le baby-boom. C’est aussi l’une des progressions les plus fortes à cet égard au Canada, toutes provinces confondues.

625

C’est grosso modo le nombre de résidents non permanents arrivant en moyenne quotidiennement au Québec. On compte aussi environ 181 immigrants qui s’établissent dans la province chaque jour. Bref, la croissance démographique québécoise est propulsée par l’immigration, surtout celle qui est temporaire ou professionnelle, voire étudiante.

Un accroissement naturel encore faible

Pendant ce temps, l’accroissement naturel, soit la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès au sein d’une même population, demeure encore très faible au Québec. On compte en moyenne 227 naissances contre 198 décès par jour, ce qui veut dire qu’à peine 29 personnes supplémentaires s’ajoutent au bilan quotidien de cette façon.

Et la migration interprovinciale ?

D’après Statistique Canada, environ 87 Canadiens s’installent au Québec chaque jour, tandis que 99 Québécois vont s’établir dans une autre province canadienne. Bref, le Québec perd approximativement 12 habitants par jour en raison de la migration canadienne intérieure, soit environ 4380 personnes par année. En gros, 13 Québécois par jour partent pour l’étranger.

Avec quatre ans d’avance

Le Québec a par ailleurs franchi le cap des 9 millions avec quatre ans d’avance. En effet, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) avait révisé en 2022 ses projections démographiques et prévoyait alors que la province atteindrait ce seuil symbolique uniquement en 2028. C’est aux alentours de 2066 que le Québec devrait atteindre la barre des 10 millions d’habitants, selon les plus récents pronostics de l’ISQ. Ces prévisions pourraient toutefois être devancées si la croissance démographique actuelle se poursuit.