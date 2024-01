(Sherbrooke) Au moment où le Québec franchit le cap des neuf millions d’habitants, le premier ministre François Legault envisage de limiter l’arrivée de travailleurs étrangers temporaires.

Resserrer les critères d’admission pour cette catégorie de travailleurs, la ministre de l’Immigration « Christine Fréchette est en train de regarder ça », a-t-il répondu lors d’une conférence de presse jeudi, au terme de la réunion de son caucus pour préparer la reprise des travaux de l’Assemblée nationale le 30 janvier.

« On n’exclut pas ça. On est en train de l’examiner », a-t-il ajouté.

La sélection des travailleurs étrangers temporaires se fait en vertu de différents programmes et est une compétence partagée entre Québec et Ottawa. Leur nombre a augmenté considérablement au cours des dernières années. Quelque 500 000 immigrants temporaires séjournent Québec, dont plusieurs sont des travailleurs étrangers temporaires.

La Presse signalait jeudi que le Québec vient de franchir le cap des neuf millions d’habitants. Selon François Legault, « il y a des plus et il y a des moins » à cette croissance importante de la population. Mais il faut freiner l’arrivée de demandeurs d’asile, a-t-il réitéré. « Comme on l’a dit et que je l’ai écrit à Justin Trudeau, d’avoir près de 150 000 demandeurs d’asile en même temps, ça met une pression sur le logement, sur les services en santé, en éducation, ça pose un défi aussi sur l’avenir du français. Nous, ce qu’on pense, c’est qu’on doit réduire leur nombre », a affirmé le premier ministre.